Un ministre des Emirats Arabes Unis accuse Al Jazeera de promouvoir l’antisémitisme !

Gargash a fait les remarques dans une lettre écrite dimanche et rendue publique mercredi sur le site du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des EAU.

La lettre du ministère des Affaires étrangères des EAU (site), dit :

J’ai noté avec désolation la conférence de presse de votre porte-parole le 30 juin et la déclaration du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression le 28 juin, concernant « la demande du Qatar de fermer le réseau Al Jazeera ». J’aimerais profiter de cette occasion pour souligner les exemples d’aides éditoriales continues d’Al Jazeera pour les groupes terroristes, ainsi que les cas d’incitation à la violence, la promotion du sectarisme par les journalistes Al Jazeera et la promotion de l’antisémitisme dans ses programmes.