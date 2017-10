Le ministre Edouard Philippe à la synagogue Buffault à Paris: « Nous devons nous battre tous ensemble contre cette bête immonde qu’est l’antisémitisme »

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé, lundi soir, un nouveau plan contre l’antisémitisme à partir de 2018.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, dans la soirée de lundi 2 octobre, que l’État français mettrait en œuvre, à partir de 2018, un nouveau plan pluriannuel de lutte contre l’antisémitisme. Il s’exprimait lors des voeux à la première communauté juive d’Europe à l’occasion du Nouvel an juif, à la synagogue de la rue Buffault, à Paris.

Édouard Philippe a plaidé l’exigence de « nous battre ensemble – et quand je dis ensemble c’est bien tous ensemble, toutes confessions, toutes philosophies confondues -, contre cette bête immonde qu’est l’antisémitisme ». Une « bête » qui « emprunte à la fois à l’hydre et au phénix […] : quand on le croit disparu, il réapparaît encore et encore ». Le Premier ministre a cité, au titre des causes de cet antisémitisme, « l’ultraviolence du terrorisme islamiste ».(France24)