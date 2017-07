Le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Erdan : « Israel est souverain sur le Mont du Temple ! »

Malgré la décision de Netanyaou de maintenir le statu-quo avec la Jordanie concernant le Mont du temple,le premier ministre , Gilad Arden précise qu’ Israël ne cédera pas aux pressions extérieures, comme dans ce dernier cas, avec la Jordanie qui gère le Mont du Temple.

Le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Erdan a été interviewé ce matin (dimanche) par Niv Raskin sur la radio de l’armée et a parlé de la décision de ré-ouvrir le Mont du Temple aux fidèles et aux visiteurs. « A toutes les entrées, ont été placées des portes magnétiques et des contrôles manuels seront effectués ». Le ministre a également abordé la critique de la Jordanie au sujet des mesures qu’Israël entend mettre en œuvre: « Israël est souverain sur le Mont du Temple, peu importe, les positions des autres pays. »

Arden a également parlé de placer des caméras sur le site malgré l’opposition jordanienne. « Il faut rappeler que toute situation qui change sur le Mont du Temple aura besoin de l’approbation de la décision de la direction politique parce que les choses sont généralement coordonnés avec la Jordanie et d’autres sur la scène internationale », a dit Arden. « Lors de la vague de terreur en Septembre 2015, la police préparé un tel plan de surveillance, mais cette décision n’a jamais été mise en œuvre. »

« Ce vendredi et pendant le Ramadan, des dizaines de milliers de musulmans et parfois plus de 100 mille personnes arrivent sur le site dans un cours laps temps, pouvant être un risque de sécurité», at-il expliqué. « Il y a aussi la question des femmes qui entrent sur le Mont du temple, et le fait de les fouiller . Le projet a également fait face à de nombreux dilemmes posés au niveau politique et opérationnel. »

Arden a affirmé lors de l’entrevue qu’Israël a le droit de mettre en oeuvre les décisions prises sur le Mont du Temple et devrait tenir compte des Jordaniens. « La décision est une décision », a déclaré le ministre. « Israël est souverain sur le Har Habait (Mont du Temple, ou Mosquée Al Aksa pour les musulmans) , peu importe les positions des autres pays. Si vous décidez une consigne particulière, il faut l’exécuter. »

Le Premier ministre a tenu hier une évaluation avec les responsables de la sécurité, il a été décidé d’ouvrir aujourd’hui, le Mont du temple progressivement aux fidèles, les visiteurs et les touristes. Cette décision intervient après que l’entrée a été fermée ce vendredi suite à un grave attentat tuant deux policiers israéliens, et pour la première fois depuis 1967.

