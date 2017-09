Le ministre de l’Intérieur du Soudan : « Les Palestiniens sont la cause direct de ce qui leur est arrivé. »

Le ministre de l’Investissement du Soudan, Mubarak Al-Fadil Al-Mahdi, a parlé sur le site Sudania 24 TV de la normalisation avec Israël, et ses paroles ont été traduites par MEMRI TV:

« J’ai une opinion sur la cause palestinienne, et Israël, et tout cela. Je pense que les personnes sont plus investies émotionnellement dans ce que la réalité le justifie.

« Les Palestiniens partagent une grande partie de la responsabilité de ce qui leur est arrivé. Ils ont vendu leurs terres et créé de nombreux problèmes. Les Arabes ont commis des erreurs graves en rejetant le Plan de Partition et d’autres résolutions. Les pays arabes ont vendu dans la cause palestinienne, un coup d’état, justifiant que c’est pour la libération de la Palestine (rires, murmures, «pour ainsi dire …») … C’est devenu un produit politique dans le monde »

L’intervieweur demande « si Israel vous propose la normalisation de vos relations avec Israël … Est ce qu’en tant que politicien, vous soutiendriez cette offre ou vous vous y opposeriez ? » Al-Mahdi a répondu : « Je la considérerais conformément aux intérêts du Soudan ».