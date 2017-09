La ministre de l’immigration en Norvege, Sylvie Lesterhaus : « Aujourd’hui, l’Europe comprend ce que vit Israël à cause du terrorisme « 

Dans une interview accordée au ministère de l’Immigration à Oslo, Listhauge a évoqué la vague de terreur en Europe. « Nous connaissons maintenant la peur que vous avez éprouvée en Israël depuis des décennies, et maintenant beaucoup de gens comprennent la situation dans laquelle vous vivez. Nous voyons ce qui se passe en Suède, en Grande-Bretagne et en France », a-t-elle déclaré à Ynet. « Les pays européens et leurs habitants doivent mieux comprendre la situation en Israël en raison des attaques terroristes en Israël ».

« Les gens ont été assassinés à cause d’une expression d’opinions comme celle de Charlie Hebdo ».

Selon elle, le Norwegian Progress Party, qui fait partie d’une coalition avec les conservateurs, est très favorable à Israël. « Le Parti progressiste soutient toujours le droit d’Israël de se défendre et nous soutenons tout ce que vous faites, mais vous avez le droit de vous défendre », a déclaré Lesterhaus, membre du parti politique de droite en Norvège. Sur les actions d’Israël pour arrêter l’infiltration de la frontière égyptienne, elle a déclaré: « Israël fait du bon travail, Israël est la seule démocratie de la région, et c’est difficile ».L’interview de Lestehug a eu lieu le lendemain du retour du ministre de l’Immigration du Danemark, Inger Stoiberg, qui a publié une caricature du Prophète Mahomet sur Facebook avec une bombe surla tête. Lestheug ne s’identifie pas au message, mais estime que, au nom de la liberté d’expression, le ministre danois a le droit d’exprimer son opinion. « Les gens ont été assassinés pour avoir exprimé des opinions telles que dans le journal satirique français, où les terroristes islamistes ont mené une attaque en janvier 2015. » « Ceci est une référence aux restrictions que l’Europe impose à la liberté d’expression en raison du désir de ne pas nuire aux minorités. »

Elle a également mentionné le renforcement de l’extrême droite en Allemagne. « L’Allemagne a accepté un grand nombre de réfugiés », a expliqué Lichthaus, dont le parti est en effet le plus juste dans le système politique norvégien. « Par conséquent, il est important que tout le monde prenne cette question au sérieux ».

