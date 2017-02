La ministre de la Justice, Ayelet Shaked admet (Expulsion Amona) : « Nous avons perdu »

La ministre de la Justice, Ayelet Shaked (Habait Hayéhoudi) s’est exprimée, il y a peu de temps (mercredi) concernant l’évacuation des Juifs d’ Amona et a dit que « Pour Amona, nous avons perdu. »

«Ce jour est difficile. Très difficile. L’évacuation de 40 familles juives dans la Terre d’Israël « , a déclaré Shaked.

Elle a dit: « Malheureusement, malgré les nombreux efforts que nous avons fait, depuis des jours et les nuits passées pour éviter cette destruction ont été inutiles, nous ne sommes pas en mesure d’empêcher l’évacuation douloureuse et cruelle du Yichouv d’Amona »

Shaked continue de compter sur la Cour suprême, en disant que «nous sommes toujours en attente d’une décision de la Cour suprême et espérons être en mesure d’utiliser pour les gens d’Amona, des parcelles adjacentes. »

Elle a ajouté :

«Il est peut-être difficile de le voir maintenant, dans ces moments où nos yeux sont inondés de larmes, mais malgré tout, en dépit de l’immense douleur et situations difficiles, nous devons nous rappeler que Amona est une étape importante pour l’avenir.

Les résidents de Amona sont des héros depuis cinquante ans après la libération de la Judée et la Samarie et vingt ans après les malheureux Accords d’Oslo. Il ont changé les choses, ils ont réussi parce qu’ils ont fait face courageusement et nous a obligé à cesser d’abandonner le terrain à cause des jeux juridique des organisations d’extrême gauche, et construire une alternative légale, moral est clair qui renforce le droit des Juifs à construire sur toute la terre d’Israël « .

« Merci à Amona, nous avons pu prendre le taureau par les cornes et lutter contre les organisations de gauche « légales », par une alternative juridique pour la construction qui va enfin permettre aux habitants juifs de vivre leur vie en paix, sans crainte de pétitions ou destruction et dommages au peuple juif dans son pays. Grâce à Amona, pour la première fois cette année , il y aura un nouveau Yichouv en Judée et Samarie « .

« Il est vrai que nous avons perdu pour Amona», a admis Almond.

« En ces temps difficiles est difficile de voir le point de miroitement de la lumière dans l’avenir. Le prix payé par les familles à Amona est insupportable, mais Amona est une étape importante sur le chemin vers la victoire dans la lutte pour notre droit à cette terre. Dans cette lutte, nous allons gagner pour les habitants de Amona « .

