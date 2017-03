Quand le ministre de la Défense se déguise à Pourim !

Israel ne fait pas de différence entre un simple citoyen et un Président ou un grand rabbin devant le tribunaux si la loi n’a pas été respectée….

C’est de même semble t’il pour certains ministres à Pourim qui ne se distancie pas des autres concernant les déguisements lors de la fête de Pourim !

Le ministre de la defense a enlevé son costume et sa cravate et a opté pour le type « baba cool » ou « Diego Mardona « dans une photo sur son compte Facebook, c’est aussi cela le charme israélien, par contre il garde son côté très russe et sérieux 🙂