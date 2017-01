Le ministre de la Défense Liberman :  » Je ne suis pas pour ce verdict (Azria) mais nous devons respecter la décision de justice »

Le ministre de la Défense Liberman a fait référence à la condamnation de Elor Azria :

«Ce jugement est difficile et la première chose dont je demande à tous, même ceux sont pour ce ce jugement et ceux comme moi qui aime beaucoup moins le verdict, nous devons tous nous engager à respecter la décision de la justice, nous sommes tous obligés de montrer aussi de la retenue . Il est également important que, malgré le système rigoureux du jugement , nous aiderons le soldat et feront tout notre possible pour la famille.

Deuxièmement, j’ai entendu cette dernière demi-heure des choses fondamentalement mauvaises. Le Chef d’état-major est le commandant de l’armée, il est présent jour et nuit, 24 heures par jour, 7 jours par semaine engagé dans la sécurité d’Israël. Alors maintenant, tous les appels contre le chef d’état-major, n’ont tout simplement pas leur place.

Il faut protéger l’armée et la placer au-dessus de tout débat politique. Nous devons soutenir les FDI et la défense et les garder dans le plus large consensus possible dans la société israélienne…

Le procès a pris fin, il y a une décision, et je répète que ceux qui aiment moins la décision et je suis l’un d’entre eux, nous sommes tous obligés d’accepter et de respecter la décision.

Et encore une fois, s’il vous plaît, l’armée israélienne doit en sortir plus fort, il ne faut pas de débat politique interne dans la société israélienne qui peuvent nous affaiblir « .

