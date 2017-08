Le ministre de la Défense a fait arrêter des violents émeutiers ultra orthodoxes : Trois arrestations dans le quartier de Mea Shearim

Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, s’est exprimé sur Twitter pour condamner les émeutiers ultra orthodoxes qui ont attaqué la police mardi dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem.

« Alors que le meilleur de nos fils et filles risquent leur vie pour défendre la patrie, un groupe extrémiste, violent et antisioniste tente d’empêcher l’enrôlement des Juifs ultra orthodoxes dans l’armée’, a-t-il tweeté. « C’est une honte ».

Liberman a voyagé dans le quartier ultra orthodoxe de Jérusalem pour faire une visite de condoléances à un militant de la santé qui a subi la perte d’un membre de sa famille.

Quelques heures plus tard, la police est revenue dans ce quartier et a fait un raid dans les bureaux de ces membres de Nétouré Karta. Les hommes et les femmes ultra orthodoxes se sont affrontés avec la police et trois personnes ont été arrêtées, a déclaré Channel 2.

Depuis ces derniers mois , il y a eu une augmentation de l’action de ces gens parfois violente. Ces extrémistes ultra orthodoxes s’opposent avec véhémence au service obligatoire de l’armée. En tant que ministre de la Défense, Liberman est considéré comme responsable de l’entrée des jeunes hommes ultra-orthodoxes dans l’armée.

La police a déclaré dans un communiqué que si le ministre était encore à l’intérieur de l’appartement, les manifestants ultra-orthodoxes ont commencé à se rassembler à l’extérieur du bâtiment. Afin de renforcer la sécurité de Liberman , une aide policière et des officiers sont arrivés pour disperser la foule et escorter l’entourage du ministre.

Alors que les véhicules de Liberman quittaient la région, les manifestants se sont heurtés à la police, et ont attaqué des officiers avec des pierres et d’autres objets. Au cours de l’altercation, une pierre a frappé une fille de 8 ans dans la tête alors qu’elle se tenait sur le bord de la route. La police et les résidents locaux ont administré des premiers soins à la jeune fille jusqu’à ce que les ambulanciers de Magen David Adom arrivent et l’emmènent à l’hôpital en bon état.

La police a ensuite dispersé la foule, a déclaré le communiqué.

Un porte-parole de Liberman a minimisé l’incident, disant qu’il n’y avait plus que quelques cris en quittant le bâtiment et que le ministre n’avait pas été ciblé par des lanceurs de pierres.

Les actions contre le projet ont inclus des manifestations de masse par des milliers de manifestants à Jérusalem, Bnei Brak et Beit Shemesh, les villes qui ont de grandes communautés ultra-orthodoxes. Les arrestations d’éboueurs ont également été rencontrées avec de grandes protestations.

Les ultra-orthodoxes, qui depuis des décennies bénéficient d’une exemption du service de l’armée, s’opposent à ce qu’ils disent, c’est le respect lâche par les FDI des lois juives. Les tentatives récentes pour répondre aux recrues ultra-orthodoxes ont connu un certain succès, mais de nombreux soldats ultra-orthodoxes sont toujours victimes de harcèlement, de menaces et d’agression lorsqu’ils partent dans les quartiers Haredi.

Certains segments de la société ultra-orthodoxe refusent de reconnaître l’Etat d’Israël et s’opposent au sionisme, en raison de leur conviction que l’établissement d’un Etat juif ne devrait venir qu’après l’arrivée du Messie.