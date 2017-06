La ministre Ayelet Shaked attaque l’ex-soldat de Tsahal Dean Issacharoff pour ses mensonges à l’égard d’Israël

« Tu es un menteur » a beaucoup moins de poids par rapport à la langue en hébreu ‘Ata shakran’ qui est plus qu’un menteur, mais un doigt pointé, une accusation forte.

C’est une des raisons pour lesquelles le film des soldats réservistes qui ont servi avec le soldat Issacharoff, qui ne raconte que des mensonges à propos de Tsahal au monde, ont fait un film sous le titre « Ata Shakran » contre le témoignage enregistré de Dean Issacharoff, qui est aussi le porte-parole de Breaking the Silence, une ONG gauchiste qui a fait et fait encore beaucoup de mal à Israël et son armée.

Breaking the Silence prétend se soucier de l’injustice. Mais son vrai objectif est de faire tomber l’État d’Israël en rendant son armée impuissante. Ils font cela en amenant les gens à mentir sur les choses qu’ils ont faites dans l’armée. La plupart de ceux qui «témoignent» le font «anonymement», donc il n’y a aucun moyen de vérifier l’enregistrement pour voir si ces méfaits ont eu lieu et puisque les détails sont irréguliers ou les histoires anciennes, il n’y a aucun moyen d’enquêter sur l’armée.

Quand Issacharoff est devenu public, d’autre part, il devait penser qu’il pourrait s’en sortir: que personne ne défierait son faux récit de malheur. Issacharoff est venu témoigner lors d’un rassemblement de protestation. Il a déclaré que son commandant l’a fait attacher et battre un prisonnier arabe pendant que ses camarades se sont aperçus. « Je l’ai saisi par le cou et j’ai commencé à lui donner des coups de genoux dans le visage et la poitrine jusqu’à ce qu’il saigne et soit inconscient », a déclaré Issacharoff.

Heureusement pour nous, Issacharoff a largement sous-estimé le patriotisme de ses pairs et à quel point ils seraient prêts à exposer ses mensonges. Il a probablement pensé qu’il pouvait se contenter de dire des choses sur son service militaire.

Et il n’est probablement pas trop brillant, il est un vil être humain qui déteste son propre peuple.

Imaginez: tout son peloton, maintenant tous des réservistes, qui se sont dérangés pour faire un film dans lequel chacun des derniers l’a dénoncé publiquement en tant que « Shakran » , un menteur.

Un mois plus tard, la ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, a abordé le procureur de la justice Avichai dans une enquête sur les allégations d’Issacharoff. Après tout, nous avons son témoignage enregistré selon lequel le gars a battu un Arabe pendant son service militaire et c’est un crime.

« Le porte-parole de Breaking the Silence se lève et dit qu’il a lui-même commis un crime contre un Palestinien et l’a battu. Si cela est vraiment arrivé, il devrait y avoir une enquête et une punition. Si l’incident ne s’est pas produit, alors l’État devrait dire officiellement que ce n’est pas arrivé « , a déclaré Shaked dans une interview accordée à Galei Tzahal.

Aujourd’hui, nous avons un moyen de montrer qui est derrière Breaking the Silence pour ce qu’il est: un instrument pour nuire à l’Etat d’Israël et à ses habitants. C’est un développement incroyable qui ne peut être sous-évalué dans sa capacité à renforcer la réputation des forces de défense israéliennes et de l’État démocratique d’Israël. Nous n’avons rien à nous excuser pour notre traitement des peuples arabes au milieu de nous. Et maintenant, nous pouvons le prouver.

Il n’est pas facile pour Ayelet Shaked d’occuper le rôle de ministre de la Justice. Mais une fois qu’elle l’a compris, de nombreux Israéliens ont eu de grands espoirs qu’elle ferait la différence dans la réforme du système judiciaire. La Cour suprême a trop de pouvoir en Israël car elle est rempli de juges libéraux dans un pays qui a voté pour un gouvernement de droite.

Il est clair que le tribunal ne représente pas la volonté du peuple israélien, que le rendez-vous de Shaked était comme une grande boisson sur une longue et chaude journée. Cela a donné aux gens l’espoir. C’est en dépit du fait qu’elle a connu une montée en puissance. Le système judiciaire est enraciné et c’est puissant. Cela ne changera pas rapidement ni facilement.

Juste maintenant, par exemple, Shaked a perdu une bataille . La juge Miriam Naor, présidente de la Cour suprême, prend sa retraite et veut que Esther Hayut soit nommée à sa place. Shaked aurait aimé trouver un autre candidat qui équilibrerait la démographie largement écrasante de la cour, mais aucun juge qualifié n’a osé défier la candidature de Hayut. Il n’y avait tout simplement personne d’autre.

Malgré cet échec, Shaked continue d’inspirer, avec l’ ouverture de cette enquête sur les prétendues brutalités de Dean Issacharoff. Y aura-t-il une fin heureuse? Ou ce sentiment d’espoir actuel sera t-il aussi bon quoi qu’il en soit ?

