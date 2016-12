La ministre australienne attaque la Nouvelle Zélande et les Etats Unis suite à la résolution anti-israélienne de l’ONU

La ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop (Parti libéral) a laissé entendre que l’Australie s’est opposée à la résolution anti-israélienne du Conseil de sécurité de l’ONU, rompant ainsi avec les États-Unis et la Nouvelle-Zélande sur les colonies israéliennes dans les territoires libérés de 1967, selon The Australian.

Bishop a parlé en réponse à l’ancien énoncé de Bob Carr (Parti travailliste) disant que Donald Trump pourrait permettre à Israël d’annexer la Judée et la Samarie. Le parti travailliste australien, qui a été hors du gouvernement depuis 2013, a débattu de sa position sur le conflit israélo-palestinien.

Bishop a déclaré que le gouvernement du Premier ministre Malcolm Turnbull (libéral) est «fermement engagé à une solution à deux Etats », mais, néanmoins, l’Australie fait partie du Conseil de sécurité, et n’a pas soutenu la dernière résolution de vendredi exigeant la fin des colonies israéliennes. »

« En votant à l’ONU, le gouvernement de coalition n’a toujours pas pris en charge les résolutions unilatérales visant Israël, » a déclaré Bishop

La Nouvelle-Zélande qui a co-parrainé la résolution, et les États-Unis n’ont rien fait pour la stopper.

Bill Shorten, le chef du Parti travailliste australien et le leader actuel de l’opposition au Parlement, a visité Israël la semaine dernière et a rencontré le Premier ministre Netanyahu qui a twetté plus tard qu’il est «un bon ami de l’Australie. » Ses membres du parti l’ont critiqué pour passer seulement quelques heures lors des réunions avec des responsables de l’AP :

» Le travail est engagé pour une solution à deux Etats, et sa politique officielle indique que la construction de colonies par Israël dans les territoires occupés peuvent porter atteinte à une solution à deux Etats est un obstacle à la paix. »

Un e-mail circulant parmi les membres du parti, envoyé par le Queensland Labor Amis de la Palestine, a appelé les membres à « enchâsser la reconnaissance de la Palestine comme la politique fédérale du travail avant la prochaine élection fédérale», selon The Australian.

Mais il semble que dans l’ère Trump, le leader travailliste Shorten va garder cette attitude pendant de nombreuses années à venir – un peu comme cet autre parti travailliste, dont nous savons …

