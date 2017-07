Le ministre Aryeh Deri demande la révocation de la citoyenneté israélienne du député arabe israélien Azmi Bishara pour collaboration avec l’ennemi

Le ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri (Shas), a contacté le procureur général Avichai Mandelblit avec une demande de révocation de la citoyenneté israélienne d’Azmi Bishara, soupçonné de collaborer avec des organisations terroristes et d’aider un état ennemi en tant que membre de la Knesset.

Après des visites au Liban et en Syrie dans le courant de la guerre du Liban de 2006, Bishara a fait l’objet d’une enquête criminelle israélienne, de blanchiment d’argent, de contact avec un agent étranger, de transmission d’informations à l’ennemi et d’aide et d’encouragement de l’ennemi en temps de guerre.

Bishara a ensuite été dépouillé de son immunité parlementaire, mais n’a jamais été accusé, puisqu’il a fui Israël et qu’il n’est jamais revenu. Il a depuis établi sa résidence au Qatar, où il est actif dans la sphère panarabe. Il est également conseiller principal de l’émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad.

« Le 6 janvier 2016, le personnel professionnel de mon bureau a demandé au sous-procureur général de clarifier la possibilité de révoquer la citoyenneté de la personne en question », a déclaré Deri. « En réponse, nous avons été informés que la demande serait prise en considération après la modification de la loi sur la citoyenneté et sur le protocole de révoquer la citoyenneté d’une personne par contumace. »

En mars dernier, la Knesset a adopté l’amendement à la loi sur la citoyenneté, qui permet au gouvernement de révoquer une citoyenneté par contumace.

« Les sources de sécurité ont transmis leur position actuelle, ce qui permet d’avancer favorablement le mouvement (de révoquer la citoyenneté de Bishara), ce qu’ils considèrent comme un formidable dissuasion », a ajouté Deri, en faisant valoir qu’ « à la lumière de ce qui précède, je demande votre réponse concernant la possibilité d’agir pour faire avancer la procédure de révocation de la citoyenneté de la personne en question « .