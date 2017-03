Le ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Mohammad Javad Zarif : «Netanyahu dénature la Torah »

Le ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Mohammad Javad Zarif a attaqué le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, affirmant qu’il déforme l’histoire et la Torah.

Les paroles de Zarif viennent en réponse aux propos de Netanyahu qui a dit :

« Il y a 2500 ans, la Perse antique a tenté de détruire le peuple juif, mais a échoué, et c’est la raison pour laquelle nous marquons cette fête. Et aujourd’hui, il y a une tentative qui continue avec la Perse, l’Iran, qui veut détruire l’Etat juif. Et cette réalité est de plus en plus clair après les tirs de leurs missiles balistiques. »

A la suite ce ces paroles, Zarif a écrit dans son compte Twitter que «que Netanyaou dit des mensonges racistes contre la nation qui a sauvé les Juifs à trois reprises, Netanyahu fait face à la contrefaçon et la falsification de l’histoire de la Torah. Force de l’habitude. »

Zarif a ajouté dans une déclaration officielle que Netanyahu « non seulement déforme la réalité d’aujourd’hui, mais aussi déforme le passé, y compris les Écritures juives. »

Il a ajouté que l’Iran (Perse) a sauvé les Juifs trois fois dans l’histoire, lors de la période d’Assuérus, Cyrus, et la Seconde Guerre mondiale.