Le ministère de la Santé distribue 200 000 autocollants pour les voitures des parents : « Ne m’oubliez pas »

Le ministère israélien de la Santé a lancé une campagne pour prévenir les tragiques incidents dans lesquels les parents oublient leurs jeunes enfants dans des voitures surchauffées. Environ 200 000 autocollants ont été imprimés, destinés à être placés dans des véhicules pour rappeler aux parents de vérifier que personne ne soit laissé derrière quand ils quittent la voiture.

Le Comité spécial des droits de l’enfant de la Knesset a approuvé l’idée il y a quatre mois, après qu’il est apparu que tout dispositif électronique inventé à cette fin nécessiterait plusieurs années pour compléter le processus d’approbation au sein de l’établissement de normalisation. La solution d’autocollant peu coûteuse ne nécessite pas de vérification trop longue.

Les nouveaux autocollants, en hébreu ou en arabe, portent l’image d’un enfant et le message de rappel: « Ne m’oubliez pas ». Il est censé être apposé sous la fenêtre à l’intérieur du côté du conducteur, près de la serrure de la porte, ou à l’intérieur du volant. Il est également possible d’apposer la photo de l’enfant ou du petit-enfant sur l’autocollant.

L’idée simple – suggérée à l’origine par l’ éditeur scientifique et scientifique de Jerusalem Post, Judy Siegel-Itzkovich s’est déjà révélée efficace. Eli Beer, fondateur et président de United Hatzalah, a pris fin en 2010, et avec le parrainage d’une compagnie d’assurance, a imprimé plus de 500 000 autocollants de ce genre.

Beer a déclaré que les autocollants étaient très demandés en Israël, en Californie et en Floride, où la chaleur de l’été peut faire de la voiture verrouillée un piège mortel pour un jeune enfant.

Mercredi, un bébé à Kfar Chabad a été sauvé et hospitalisé après avoir été laissé dans une voiture par un parent.

Il y a quelques mois, un petit enfant est mort après avoir été oublié dans la voiture de sa mère.

Les autocollants sont disponibles dans les Houpot Holim en Israël, et apparaîtront dans les journaux de Yisrael Hayom à partir de vendredi. Ils peuvent également être commandés auprès de dover@moh.gov.il. 200 000 autres sont prêts à être imprimés et distribués dans les bureaux de licences des véhicules.

Les animaux sont aussi sont concernés …

