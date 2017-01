Le ministère des Affaires étrangères accuse Facebook de ne pas supprimer des milliers de messages incitant au terrorisme contre les Juifs

Le directeur du Ministère de la recherche et du développement pour la diplomatie numérique a dit que seul la moitié des 11.840 postes déclarés comme ne respectant pas les conditions générales de réseaux sociaux ont été supprimés.

Suite à cette passivité, le ministère des Affaires étrangères d’Israël a accusé Facebook d’inciter au terrorisme en ne supprimant pas des milliers de posts qui ont été signalés comme de l’incitation anti-israélienne sur les médias sociaux.

Les fonctionnaires sur Facebook de leur part ont déclaré qu’ils attendent de recevoir les informations sur les messages incitants du ministère des Affaires étrangères.

Ce dimanche, le gouvernement israélien a approuvé un projet de loi qui permettrait à un tribunal d’ordonner des sites tels que Facebook et YouTube d’éliminer la matière jugée « incitation » qui contribue à la violence palestinienne. Le projet de loi va maintenant être repris par la Knesset.

D’autres ont exprimé leur inquiétude concernant une telle loi qui pourrait être abusée et nuire à la liberté d’expression.

La loi, connue sous le nom « Bill Facebook », permettrait au gouvernement de demander à un tribunal d’avoir du matériel en ligne, pour que l’incitation soit supprimée dans les cas où elle pose « un risque réel pour la sécurité d’une personne, le public ou l’état », a déclaré la ministre de la Justice Ayelet Shaked dans un communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères rassemble les plaintes de ses représentants dans le monde entier à propos de messages sur Facebook qui sont anti-sémite et/ou incitent à l’assassinat des Israéliens et des Juifs.

Elad Ratson, le directeur du ministère des Affaires étrangères de la Recherche et du Développement pour la Diplomatie numérique, a déclaré à Ynet que depuis le début de l’année, ce ministère a traité 21 957 plaintes d’incitation ou de messages antisémites sur Facebook.

Les messages sont envoyés automatiquement de l’État des représentants d’Israël à travers le monde. Après un examen approfondi, 11.840 d’entre eux ont été identifiés comme des messages qui violent les propres termes et conditions de Facebook.

Il a ajouté que, bien que tous les messages ont été signalés par les utilisateurs à travers les méthodes proposées par Facebook, le réseau social ne les a pas encore supprimés. Suite au développement d’un système technologique unique permettant au ministère des Affaires étrangères de surveiller la façon dont Facebook répond aux rapports des utilisateurs, cela a permis la suppression de 7.133 postes (53 pour cent des postes déclarés).

Noam Katz, directeur adjoint des médias et des affaires publiques de la division du ministère des Affaires étrangères, a utilisé des mots durs récemment pour décrire un contrôle quasi absolu de Facebook sur l’information. Il a utilisé les termes « société totalitaire », et a précisé les dangers liés à l’échec de Facebook pour gérer le contenu incitant à la haine et à la violence.

Facebook Israël a offert la réponse suivante : « Tout le monde peut signaler un contenu sur Facebook qu’ils croient en contradiction avec la politique de l’entreprise. De plus, nous utilisons parfois des canaux de communication directs avec les gouvernements à travers le monde et les organisations non-gouvernementales dans le but de se familiariser avec le contenu qui pourrait violer les règles de notre communauté.

« En Août 2015, Facebook a été informé que le ministère des Affaires étrangères a fait la collecte de contenu qui comprenait l’incitation. Facebook a demandé à voir les informations afin de supprimer tout contenu violant ses règles. Les demandes répétées pour recevoir les informations étaient sans réponse. En outre, Facebook a suggéré une réunion avec le ministère des Affaires étrangères afin de discuter de la façon dont le contenu est rapporté, et la demande est restée sans réponse ».

Le réseau social a ajouté dans sa réponse que « il n’y a rien de plus important à Facebook que la sécurité de la communauté, et la société est en train de faire beaucoup pour protéger ses utilisateurs. Nous espérons que dans l’avenir, le ministère des Affaires étrangères fera un rapport directement à nous, tout comme d’autres organismes gouvernementaux en Israël et dans le monde entier afin que nous puissions travailler à éliminer rapidement tout contenu violant les règles communautaires ».

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré en réponse qu’il « rencontre systématiquement le manque de transparence dans chaque dialogue avec Facebook quand on parle du sujet incitant par les contenus, mais aussi la désinformation et la haine. Le ministère des Affaires étrangères serait heureux de partager avec Facebook des informations sur le contenu problématique qui a été recueilli avec beaucoup d’efforts au fil du temps. Une telle discussion, cependant, ne peut pas être efficace et significative aussi longtemps que Facebook insiste sur la dissimulation des règles du mécanisme qu’il a construit pour gérer le contenu qui viole sa propre politique.

Malheureusement, pour une raison quelconque, Facebook insiste sur l’imposition d’une interdiction complète sur la façon dont le mécanisme fonctionne, y compris les critères, l’identité des personnes qui prennent des décisions de contenu sur une base quotidienne et le niveau de leur familiarité avec la violence et l’incitation concernant le Moyen-orient ».

Le ministère a ajouté qu’il « fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider à combattre les cas d’incitations sur Facebook, les cas de désinformation et de haine, mais nous nous attendons à ce que Facebook démontre le même niveau d’engagement à ce sujet. Le manque de transparence de la part de Facebook, est très difficile pour créer l’atmosphère constructive qui est une condition pour défendre avec succès les utilisateurs contre l’incitation, la désinformation et la haine. Nous nous attendons à ce que Facebook agisse rapidement et avec détermination contre ce phénomène, en coopération sincère, ouverte et transparente avec le ministère des Affaires étrangères ».

Facebook a eu affaire à des accusations graves depuis le début de l’année 2016. Le réseau social a été accusé d’obtenir « un pouvoir sans précédent » comme un monopole exclusif, qui est « non seulement une menace pour la démocratie, mais aussi une menace pour le capitalisme », selon l’activiste social Robert McChesney.

Le gouvernement indien a accusé Facebook en Février dernier « de colonialisme numérique » suite à la violation de la neutralité du réseau par Facebook en Inde. Les organisations des droits de l’homme dans les Etats-Unis ont accusé Facebook d’imposer la censure incontrôlée et ont parlé de la nécessité d’une législation qui obligerait le réseau social à tenir compte de la fermeture sans surveillance des comptes et la suppression du contenu. En outre, Facebook a été accusé d’influencer l’élection présidentielle américaine en raison des énormes quantités de faux contenu et de désinformation sur le réseau.

L’AFP a contribué à ce rapport.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander