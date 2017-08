Un mini-drone provenant de Gaza s’est écrasé en territoire israélien : Tsahal s’est dépêché sur les lieux

Un drone volant de la bande de Gaza est tombé en Israël ce samedi, selon les Forces de défense israéliennes .

L’armée a déclaré que le drone, qu’il qualifiait de multi-copter, était dans l’espace aérien israélien et considéré comme «infiltré».

Le drone a été ramassé par l’armée et examiné , a déclaré l’armée israélienne.

On ne sait pas actuellement qui a envoyé le drone et pour quel but, ou comment il est tombé. Le groupe terroriste du Hamas a par le passé déclaré qu’il possédait des véhicules aériens sans pilote.

Israël a déjà intercepté un certain nombre de drones expédiés de Gaza. En février, un avion de combat de la Force aérienne israélienne a abattu un drone du Hamas qui traversait Gaza vers la Méditerranée.

Un incident similaire a également eu lieu en septembre dernier. Dans ce cas aussi, les avions de l’IAF ont abattu le drone lancé par le Hamas sur la côte de Gaza.

En outre, un UAV a été envoyé de Gaza en juin 2015 et pendant la guerre entre Hamas et Israël en 2014.

Le ministère de la Défense a empêché un certain nombre de tentatives de contrebande de petits drones commerciaux dans la bande de Gaza .

En mai 2016, un envoi de colis envoyés par le service postal israélien a été intercepté en route vers la bande de Gaza, contenant des drones démontés, des pieces de fusil, des récepteurs radio, des amplificateurs de signaux de téléphones cellulaires et des émetteurs vidéo, a déclaré un communiqué du ministère de la Défense.

En février, l’Autorité de franchissement des frontières du ministère a tenté de contrebandiser plusieurs drones, de différentes tailles et types, dans l’enclave côtière.

Les drones, tous équipés de caméras de qualité, ont apparemment été utilisés pour espionner les cibles israéliennes, a déclaré le ministère de la Défense.