Des milliers ont assisté aux funérailles du terroriste qui a tué un policier lors de la démolition des maisons de la communauté Bédouine

Après que la Haute Cour a ordonné hier la libération du corps pour l’enterrement. Certains résidents du Néguev ont rapporté que la police les a empêchés d’assister à l’enterrement, mais elle a nié les allégations.

Les funérailles d’Abu al-Qian ont été rendue possible après l’intervention de la Cour suprême qui a reçu hier la pétition déposée par Adalah au nom de la famille de al-Qian , déclarant que le cortège funèbre pourra durer deux heures sans avoir à limiter le nombre de participants. Ils ont également déterminé que les funérailles seront à Umm al-Hiran et la police a a ordonné de bloquer la route 31 entre Be’er Sheva et Arad, brièvement si nécessaire.

Les filles d’Abu al-Qian