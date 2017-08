Des milliers de travailleurs chinois dans la construction arrivent en Israël

Les hauts fonctionnaires de l’industrie de la construction israélienne et le ministère des Finances sont arrivés en Chine cette semaine pour commencer le processus de sélection officiel des travailleurs chinois de la construction qui viendront en Israël, a annoncé mercredi le porte-parole du ministère des Finances. La sélection a commencé mercredi, avec environ 20 000 candidats enregistrés par l’Association des entrepreneurs chinois.

Parmi ces 20 000 travailleurs de la construction, 7 200 ont été sélectionnés au hasard pour poursuivre le processus. Ils subiront des tests médicaux, après quoi une autre loterie sera menée pour sélectionner 6 000 travailleurs qui arriveront en Israël dans les prochains mois.

La sélection a eu lieu au centre d’entraînement et d’examen de la ville de Jinan, capitale de la province du Shandong, dans l’est de la Chine. Le ministère israélien des Finances a déclaré que les travailleurs de la construction en Chine doubleront la capacité de construction du marché de l’habitation, ce qui entraînera une stabilité dans le secteur, augmentera l’offre d’appartements et réduira le coût de la vie.

La cérémonie de mercredi en Chine a réuni des représentants du Ministère chinois du commerce, de l’Association des entrepreneurs chinois et des représentants locaux. La délégation israélienne était dirigée par Avigdor Yitzhaki, responsable du ministère du logement du ministère des Finances; Président de l’Association des Constructeurs de la Terre, Roni Brick; le Représentant du ministère de la Construction et du Logement, Netanel Lapidot; le Représentant de l’Autorité de l’immigration, Aharon Barazani; Et le représentant des sociétés de constructions accompagnant les sélections, Itzik Gurevitch.

Parlant en Israël, le ministre des Finances, Moshe Kahlon (Kulanu), a déclaré je cite : « amener des milliers de travailleurs chinois changera les règles du jeu dans l’industrie de la construction et l’infrastructure d’Israël et constituera une importante injection d’énergie dans le nombre de mises en chantier en Israël . »

En Chine, Avigdor Yitzhaki du ministère des Finances a ajouté que « les roues commencent à bouger, et bientôt les travailleurs chinois arriveront en Israël et je crois que leur arrivée changera complètement le visage de l’industrie de la construction et des infrastructures en Israël, contribuant à la stabilité et la santé mentale depuis de nombreuses années « .