Le milliardaire juif donne 18 millions de dollars pour aider les victimes de Houston

Le milliardaire Michael Dell, président et chef de la direction de Dell Technologies, et son épouse Susan ont promis 36 millions de dollars au Rebuild Texas Fund , lancé par la Fondation Michael et Susan Dell. L’objectif du nouveau Fonds, tel qu’il a été annoncé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est de recueillir 100 millions de dollars pour accélérer le redressement des communautés touchées par l’ouragan Harvey.

Les Dells feront immédiatement un don de 18 millions de dollars pour constituer le fonds et seront ensuite répartis au cours des quatre prochains jours.

Native de Houston, Michael Dell a déclaré dans un communiqué: «C’est notre maison, et nous savons qu’il faudra que nous travaillions tous ensemble, sur le long terme, pour reconstruire nos communautés du Texas».

Michael Dell est né en 1965 à Houston, chez une famille juive qui a anglicisé son nom originel yiddish, Thal, lorsqu’il a immigré aux États-Unis. Dell a épousé Susan Lieberman le 28 octobre 1989 à Austin, au Texas, où les couples y résident avec leurs quatre enfants. Forbes estime la valeur nette de Dell en février 2017 est de 20,8 milliards de dollars.

Jeudi, le président du milliardaire, Donald Trump, a promis un million de dollars pour Houston ou, comme l’a dit Sarah Huckabee Sanders, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, « promettra probablement un million ». Elle a demandé aux médias de faire des suggestions sur l’organisation qu’il devrait recevoir, « Puisque vous êtes très bien dans la recherche et faites beaucoup de rapports dans les groupes et les organisations qui sont les meilleurs et les plus efficaces pour aider ».

Michael et Susan Dell ont créé la Fondation Michael et Susan Dell en 1999, qui soutient l’éducation urbaine, la santé de l’enfance et la stabilité économique familiale. En 2014, Dell a fait don de 1,8 million de dollars aux Amis des Forces de défense israéliennes.