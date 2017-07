Le milliardaire israélo-américain Haim Saban offre 10 millions de dollars pour la construction d’un centre pour les soldats Druzes

Le milliardaire israélo-américain Haim Saban a assisté à une cérémonie dans le nord de la Galilée d’Israël pour la construction d’un centre Mémorial pour les soldats Druzes .

Saban, un magnat du divertissement, et sa femme, Cheryl, financent la construction du centre, qui est également un mémorial pour les soldats israéliens druzes tombés, par le biais des Amis des Forces de défense israéliennes ou FIDF.

Lors de la cérémonie, le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, le Sheikh Muwaffak Tarif, le chef spirituel de la communauté druze en Israël et l’ ancien membre de la Knesset Shachiv Shanan, et les parents des deux policiers druzes israéliens tués par des terroristes au Mont du Temple le 14 juillet.

‘La réputation de la communauté druze est toujours liée à des termes comme ‘bravoure’, ‘sacrifice’ et ‘sainteté de la vie , ‘A déclaré Saban. ‘À ce jour, des centaines de soldats Druzes ont donné leur vie en protégeant Israël. Ce nouveau centre aux soldats Druzes est le minimum possible pour montrer notre reconnaissance et notre admiration pour leurs sacrifices. La communauté druze mérite sa propre place qui sera une source de fierté. ‘

Le nouveau centre du patrimoine de 25 000 pieds carrés racontera l’histoire des contributions Druze à la Force de défense israélienne et à l’État d’Israël et servira à la fois de lieux de repos et de loisirs pour les soldats actifs ainsi qu’un mémorial pour les soldats druzes tombés. Le bâtiment comprend un hall d’entrée, un auditorium de 500 places, une salle de sport, une salle du patrimoine, des salles de classe, des bureaux et une salle à manger.

La population druze d’Israël compte environ 130 000 habitants. La plupart des Druzes servent aux FDI et aux forces de sécurité.