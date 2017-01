Qui sont les militaires derrières ces affiches arabes : « Bientôt, nous serons la majorité » (les palestiniens)

Les grands panneaux d’affichage en arabe sont apparus sur la route Ayalon de Tel-Aviv, une artère importante en Israël.

Sure les pancartes on peut lire : « Bientôt, nous serons la majorité » dans le but de faire peur et d’influencer les Israéliens à deux états, suite aux données démographiques en Israël qui affirment selon eux que les palestiniens seront plus nombreux que les Juifs mais qui en fait ne le sont pas sur le terrain !

Cette campagne a été organisé par un groupe qui se revendique « Les commandants pour la sécurité d’Israël ». Ce groupe qui se décrit comme un corps non partisan de plus de 200 officiers à la retraite, ont décidé d’agir peu de temps avant la Conférence de paix de Paris qui a tenté de relancer les pourparlers de paix israélo-palestinien.

Qui est derrière ce groupe ?

Les principaux organisateurs sont tous des retraités militaires et pas des commandants en fonction :

Amnon Reshef, un ancien commandant du corps blindé, mais aussi l’ancien chef de Tsahal du personnel, Dan Halutz, l’ancien chef de la police Assaf Hefetz, et l’ancien chef du Mossad Shabtai Shavit et pour finir l’ancien chef de la service de sécurité du Shin Bet, Ami Ayalon.

Amnon Reshef qui dirige cette campagne est connu pour ses opinions pro-palestinienne et la conviction que les Arabes palestiniens sont des partenaires dignes de confiance et qu’il faut selon lui céder Jérusalem-Est pour leur futur Etat, entre autres points.

Une lettre ouverte d’un autre commandant en réponse à Reshef vaut la peine d’être lue, car elle explique comment cet ancien commandant par ses positions peut détruire Israel.

Ce qui est le plus étonnant, est d’où vient le financement d’une telle campagne ?

Dans la vidéo suivante, David Sidman de TheLandofIsrael.com explique qu’ils sont un stratagème pour que les Israéliens soutiennent une solution à deux états : une campagne de peur !

