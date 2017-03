Mike Pence et l’Ambassade à Jérusalem :  » Le Président Trump ne compromettra jamais la sécurité de l’Etat juif « 

De nombreux sites d’informations ont retenu une seule phrase de Mike Pence à l’AIPAC concernant le déplacement de l’Ambassade de Tel Aviv à Jérusalem : « Le président Trump envisage sérieusement le transfert à Jérusalem de notre ambassade » en censurant d’autres mots qui ont aussi leur poids, ceux de la sécurité d’Israël, une priorité absolue pour Donald Trump selon Mike Pence.

Depuis plusieurs décennies, les membres de l’AIPAC ont été habitués à entendre les candidats présidentiels promettre de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem et dés qu’ils ont prit leurs fonctions, ont fait un pas en arrière.

Le vice-président Mike Pence est probablement le premier vice-président à faire cette promesse – mais avec quelques mises en garde que lui même et son patron ont déjà notifié à la Maison Blanche.

« Et sachez ceci, » a dit Pence à la conférence annuelle de l’AIPAC 2017, ce dimanche « après des décennies de mots, le président des États-Unis étudie sérieusement le déplacement de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. »

Cette décision a été suivi par des menaces des pays arabes, comme la Jordanie qui reste un pays dont Israel ne voudrait pas en ennemi vu sa position géographique longeant le pays du nord au sud.

« Mais laissez-moi être clair, » a poursuivi, Pence : « ne vous trompez pas à ce sujet, le président Trump est également investi dans la recherche d’une solution équitable et juste au conflit israélo-palestinien « .

Ajoutant : « Il y a tout juste quelques semaines, le président a envoyé Jason Greenblatt, son représentant spécial pour les négociations internationales, et se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens afin d’apporter un message que le président Trump est engagé à forger une paix durable au Moyen-Orient, »

Pence a rajouté « La semaine dernière, Jason a accueilli une délégation de responsable israéliens dirigé par le Premier ministre Netanyahu à poursuivre ces discussions. »

« Et alors il y aura sans doute un compromis, » a dit Pence dit la salle pleine de sionistes en attente d’une décision finale concernant l’ambassade: « Je peux vous assurer le Président Trump Président ne compromettra jamais la sécurité de l’Etat juif d’Israël. »

Mais aujourd’hui, est ce que la sécurité est la seule préoccupations de la plupart des Israéliens?

Depuis, 1948 et au cours des 50 dernières années, Israel attend un renouveau national, dans le pays où Jacob et ses fils ont fait paître leurs moutons …car avec ou pas une ambassade à Jérusalem, la sécurité d’Israël reste fragile depuis son indépendance.

Quand Pence dit à l’auditoire AIPAC: « Pour ma part, mon éducation chrétienne me pousse à chérir Israël. Les chants de la terre et le peuple d’Israël étaient les antiennes de ma jeunesse. Ma femme et moi avons eu le privilège de visiter Israël en 2004 et à nouveau en 2008, et nous avons réalisé un rêve continue d’apporter nos trois enfants en Terre Sainte en Décembre 2014. Permettez-moi de dire de tout mon cœur, comme pour moi et ma maison, nous prions pour la paix de Jérusalem et tous ceux qui l’appellent sa maison « .

Ostensiblement, il semble que le couple Pence vote pour la paix dans la ville de Jérusalem , mais ce rêve sera t’il avec les Juifs priant sur le Mont du Temple et pique-niquant sur les collines verdoyantes de Shiloh ?

Le fait est, que les administrations des États-Unis dont celle-ci est probablement la plus sympathique à Israël et pourtant, la décision de bouger l’ambassade reste quelque peu hypothétique ?

« Comme vous l’entendrez demain soir, l’ambassadeur Haley se bat sans relâche pour mettre fin aux actions à sens unique de l’ONU qui cible injustement Israël, » ajoutant: « Et sous le président Trump, les États-Unis ne permettront plus les Nations Unies à utiliser leur organisation comme un forum pour l’invective contre Israël ou l’Occident « .

Concernant David Friedman pour représenter les Etats-Unis d’Amérique en Israël, Pence a déclaré. « David est un avocat sans bornes pour une plus forte relation entre Israël et l’Amérique et notre amitié sera plus forte après qu’il va prêter serment comme ambassadeur. Et je dois vous dire, je ne peux pas attendre. Cette semaine, ce sera mon grand honneur d’administrer le serment d’office à l’ambassadeur David Friedman « .

Sans doute, il y aura conflit entre Jérusalem et Washington et le Président Trump va continuer à poursuivre son « art de la transaction » dans une région qui est plus familière avec l’art du vol des terres juives …

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes