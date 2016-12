Michael Oren, vice ministre d’Israël lance le boycott des produits français

Le vice-ministre rattaché au bureau du Premier ministre et adjoint du parti Koulanu, Michael Oren, a suggéré le boycott des produits français en Israël en réponse à la décision de la France d’étiqueter les produits de la Judée et Samarie, le Golan et Jérusalem.

Oren a écrit dans son compte Twitter que « l’étiquetage par la France des produits israéliens de Judée Samarie et les hauteurs du Golan devrait faire réfléchir les Israéliens à deux fois avant d’acheter des produits français ».

Le profession historien, ancien ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Michael Oren faisait référence à la décision de Paris de mettre en œuvre les directives de l’Union européenne, publié en novembre 2015, qui appelle les fabricants à étiqueter les produits israéliens originaires au-delà de la ligne verte, la ligne d’armistice de 1949 à 1967.

La délégation de l’Union européenne (UE) en Israël a également répondu à Oren, indiquant que la ligne directrice pour étiqueter les produits des territoires conquis par Israël lors de la guerre des Six Jours était simplement un « règlement d’application des informations de l’UE pour les consommateurs ».

Le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem a condamné la décision française de mettre en œuvre les directives de la Commission européenne sur les produits israéliens fabriqués au-delà de la Ligne verte.

« Nous regrettons que la France, où il y a une loi contre les boycotts fasse progresser les mesures qui pourraient être interprétées comme un soutien pour les éléments radicaux et le mouvement de boycott contre Israël », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.

« En outre, il est inconcevable et même inquiétant que la France qui a opté pour une politique de doubles standards en ce qui concerne Israël, tout en ignorant les deux cents autres différends territoriaux dans le monde entier, y compris ceux aux portes de la France ».

Les responsables israéliens ont déclaré que Paris a décidé de mettre en œuvre la question de l’étiquetage, qui est techniquement et seulement une recommandation, comme une « vengeance » pour l’opposition d’Israël à la conférence internationale de la paix, que promeut le président français François Hollande, prévue pour le mois prochain .

La France a émis un avis officiel indiquant aux entreprises d’utiliser des étiquettes spéciales pour identifier les produits provenant des implantations israéliennes, mettant ainsi en œuvre la réglementation de l’Union européenne sur l’étiquetage des produits de la « Cisjordanie » (Judée Samarie), Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan.

« En vertu du droit international, les hauteurs du Golan et la « Cisjordanie », y compris Jérusalem-Est, ne font pas partie d’Israël », dit la notification française. Par conséquent, dit-il, l’étiquetage des produits de la « Cisjordanie » ou « Les hauteurs du Golan » sans détails ne sont « pas acceptables ».

Les marchandises doivent être étiquetées comme provenant d’une « colonisation israélienne » lorsque tel est le cas, pour éviter « le risque d’induire en erreur le consommateur », ajoute-il.

