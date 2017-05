Michaël Amselem : Il se convertit à l’Islam en France et devient djihadiste ….

Michaël Amselem n’est juif que par son nom et encore… Sa mère est catholique et son père est un juif non pratiquant, et une partie de sa famille décide de vivre en Israël.

A l’âge de 27 ans, il se convertit à l’islam et rejoint les filières djihadistes de Cannes-Torcy et il se rend régulièrement à la mosquée Al Madina Al Mounawara :

Il s’est exprimé devant la cour d’assise de Paris :

« Quand j’étais petit, je portais déjà Dieu dans mon cœur. Alors, quand ma vie a commencé à tourner au vinaigre, je me suis remis à lui parler. Peut-être que j’avais une forme de rejet du judaïsme, une partie de ma famille était partie [en Israël], le catholicisme ne m’intéressait pas, du coup je me suis tourné vers l’islam », a expliqué à la cour l’accusé, qui comparaît libre.

Il fait partie d’un groupe d’ hommes de Seine-et-Marne et Cannes, tous poursuivis devant la cour d’assise spéciale, pour des crimes terroristes, qui ne cachent pas leur haine des Juifs et soutenaient le terroriste Mohamed Merah qui a tué Gabriel Sandler, Aryeh Sandler, Myriam Monsonégo et Jonathan Sandler dans une école.

Aujourd’hui, à la Cour d’assise, il dit regretter :

« Aujourd’hui, je ne suis plus musulman … C’est horrible de vouloir tuer des gens. Je ne crois pas que la violence soit une solution … En tant que converti, on est plus vulnérable parce qu’on veut en faire plus. Les islamistes vous montrent les plus beaux fruits pour vous attirer […], et vous mange le cerveau. »

