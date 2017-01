Météo pour ces prochains jours : La neige recouvre le nord d’Israël

Les habitants du plateau du Golan et de Galilée se sont réveillés ce matin, en découvrant un beau manteau blanc après une tempête de neige qui a ravagé la région cette nuit.

De la vallée de Hula en Galilée, au Kibbutz Ein Zivan, dans la crête du Golan et Ramin dans le Nord-est, le pays a été transformé en un paradis hivernal.

Dans la ville de Safed (Tzfat) il est tombé au moins dix centimètres de neige avec des vents de 131 kilomètres par heure. A Shirión ont été enregistrés jusqu’à quinze centimètres de neige. Au Mont Hermon, cinquante centimètres de neige, et le site a été ouvert ce matin aux visiteurs.

Le Conseil régional du Golan a annoncé que la National Roads Authority et les Forces de défense israéliennes ont commencé à dégager les routes dans le nord. Le Conseil régional du Golan a demandé aux résidents et aux touristes de conduire avec prudence et respecter toutes les instructions de la police israélienne. « Jusqu’à présent, toutes les routes des hauteurs du Golan et la Galilée ont été traitées contre la neige ».

La pluie devrait se poursuivre dans le Néguev, avec des inondations possibles dans le désert de Judée et la Mer morte. Les chutes de neige sont également attendues dans les sommets à plus de 800 mètres de haut.

Après la tempête de neige, un arc en ciel a été observé dans tout le pays, à Beit Hakerem sur la vallée, en Galilée et dans la ville méridionale d’Ashdod.

On estime que ce lundi sera partiellement nuageux, et exceptionnellement froid pour cette période de l’année, avec une légère augmentation de la température. On prévoit pour mardi prochain des pluies dans le nord et dans le Néguev, avec une nouvelle baisse de température.

La tempête a causé l’effondrement de nombreux arbres et des pannes de courant à travers tout le pays. Une femme à Ako (Acre) a subi des blessures mineures après la chute d’un câble électrique sur sa maison, causant de graves dommages aux infrastructures.

