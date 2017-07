Mesures disciplinaires contre des soldats de Tsahal pour avoir montré leur mécontentement face à une femme de B’Tselem les filmant lors de leur service

Vidéo ci dessous :

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Une membre de l’organisation gauchiste « B’Tselem » a filmé les soldats qui essayaient de localiser les lanceurs de pierres à Hébron. Lors de la documentation publiée, il semble que l’un des soldats qui a été filmé, a décidé lui aussi de la filmer, ce qui a déplu à la direction de Tsahal : « Ce n’est pas le comportement attendu des soldats ».

L’un des soldats a menacé l’une des femmes de B’Tselem au cours d’une opération de routine à Hébron, de l’arrêter et lui a dit qu’elle lui « cassé la tête ». Les soldats avaient été appelés plus tôt sur les lieux suite à des rapports de jets de pierres près de Kiryat Arba.

Le commandant de la force armée israélienne et ses officiers et soldats sont arrivés et se sont arrêtés au hasard pour vérifier une voiture qui a conduit à un couple de palestiniens, et leur bébé.

Puis l’une des femmes a commencé à filmer les soldats qui lui ont demandé de s’identifier, elle a répondu qu’elle était une femme de l’ organisation « B’Tselem ». Le soldat a exprimé son insatisfaction à l’égard du fait qu’elle était en train de le filmer .

Un autre soldat, qui se tenait à quelques mètres a vu le premier soldat, et a entendu « B’Tselem » Il se mit à la maudire et la menacer. Le soldat la d’abord appelé « salope », puis a ajouté: « Nous devons leur briser leur tête. » L’un des commandants qui était à une certaine distance des autres soldats, n’a apparemment pas remarqué ce qui se passait.

Une fois que l’un des deux soldats a essayé de prendre une photo sur son téléphone mobile, le commandant l’a appelé et lui a demandé de ne pas le faire et lui a dit de rester à l’écart et de mettre le téléphone dans sa poche.

Le porte-parole des FDI a déclaré en réponse au document « La façon dont le soldat a parlé ne reflète pas les valeurs de Tsahal et le comportement attendu des soldats. L’affaire est à l’étude par Tsahal qui devra prendre des mesures disciplinaires en conséquence. »

L’organisation, B’Tselem, a déclaré: « Telle est la réalité de l’occupation, elle est insupportable pour tous les Palestiniens depuis cinquante ans, et cet incident à Hébron n’est pas un cas isolé »

Il est aussi difficile de comprendre pourquoi ces gens de Btselem, ont aussi l’autorisation de filmer des agents de la sécurité et de plus lors des attaques terroristes sans tenir compte des consignes de sécurité.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr