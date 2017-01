Message officiel de l’OLP :  » L’ambassade de Etats Unis à Jérusalem sera le début d’une guerre dans toute la région »

Jibril Rajoub, l’ancien chef de la Force de sécurité préventive de l’autorité palestinienne, et membre du Comité central du Fatah et président de l’Association de Football, a déclaré sur le site Walla que «déplacer l’ambassade [US] à Jérusalem serait une déclaration de guerre contre les musulmans. »

« Il est inconcevable que les États-Unis donnent aux Juifs les clés des lieux saints des musulmans et des chrétiens à Jérusalem, » a averti Rajoub , ajoutant: «Si quelqu’un de votre côté pense qu’il n y aura pas des ramifications, c’est faux. Ceci est une étape dangereuse, qui ne va pas apporter la stabilité dans la région « .

Notant que le déplacement de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem va à l’encontre des résolutions de l’ONU et de la politique des États-Unis depuis 1967, Rajoub a déclaré: «Nous ne voulons pas soulever un drapeau blanc . Pas devant Netanyahu et pas devant Trump »

La direction de l’AP a déjà déclaré qu’à la suite du déplacement de l’ambassade, l’OLP va revenir sur sa reconnaissance d’Israël et les accords d’Oslo, ce qui signifierait également la fin de la collaboration en matière de sécurité avec l’armée israélienne. Le groupe devrait débattre de cette décision aujourd’hui avec ses fonctionnaires : «personne ne va essayer ou être en mesure d’arrêter les manifestations sur le terrain contre une telle mesure. ».

L’OLP a effectivement prévu de mener ces manifestations, parce que sinon son grand rival, le Hamas, le fera.

Selon le site palestinien, Ma’an, le Président de l’AP Mahmoud Abbas a rencontré le roi Abdallah II de Jordanie, dimanche, pour discuter des mesures en réponse au président Trump et sa promesse de déplacer l’ambassade à Jérusalem.

Abbas a publié un communiqué après la réunion, affirmant que la réunion était «utile et nécessaire», et que les deux dirigeants avaient discuté des conséquences de cette décision et leurs options de la façon de réagir, en soulignant que la question était très importante à la fois pour l’AP et la Jordanie, étant donné le rôle de la Jordanie dans l’administration des sites saints musulmans à Jérusalem-Est.

Abbas a noté que Abdullah II est sur le point de se rendre à Washington et à Moscou dans un proche avenir.

« Nous voulons deux choses de la nouvelle administration américaine: Tout d’abord, arrêter les pourparlers sur le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem; et, deuxièmement, de s’impliquer dans la conduite des négociations sérieuses entre la Palestine et Israël pour parvenir à une solution politique qui est dans le meilleur intérêt des Palestiniens, des Israéliens et toute la région « , a déclaré Abbas.

Le PIB de la Jordanie oscille autour de 30 milliards de $ par année, et il reçoit 1 milliard de $ d’aide américaine. Cela pourrait expliquer pourquoi le Jordan Times rapport cette même réunion et la position d’ Abbas et a inclus cette ligne: » La Jordanie travaillera avec toutes les parties régionales et internationales pour maintenir le statu quo historique à Jérusalem, le roi a dit en ce qui concerne la protection des sanctuaires de la Palestine. »

Ce qui est beaucoup plus poli et réaliste.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI