Un message pour les juifs britanniques

Le Parti travailliste et Jeremy Corbyn en particulier n’ont pas gagné les élections au Royaume-Uni … mais ce fut proche … très proche … même trop proche.

Le Parti travailliste a gagné 28 sièges, ce qui est une victoire en soi, mais ils n’ont pas le contrôle. Pas encore. Ce matin au Royaume-Uni , c’est très différent d’hier. Je ne suis pas au Royaume-Uni; Je ne vis pas là-bas. J’ai visité quelques fois et j’ai vu un pays extrêmement beau. Le train de Londres à Manchester a pris plus de temps qu’un vol, mais je me suis émerveillé de la terre verte, si différente que mon Israël bien-aimé.

Différente, par sa beauté naturelle, différente d’Israël mais incroyable. J’ai prié pour la pluie pendant que j’étais en Angleterre. Mais 6 jours, où j’étais là, j’ai eu ce que je voulais.

L’Angleterre était un endroit facile à visiter. Bien plus facile que l’Italie, où je pouvais trouver très peu de personnes qui parlaient anglais. Plus facile que l’Allemagne et la Pologne parce que je ne pensais pas que je marchais sur le sang juif. Plus facile que l’Inde parce que je n’ai eu aucun problème à trouver de la nourriture kasher et d’autres juifs .

L’Angleterre a envoyé un message hier : Le parti conservateur a gagné des sièges et des voix, mais a perdu 11 places au Parlement. Une victoire étonnante pour le Parti travailliste avec 259, ce qui place Jeremy Corbyn à une distance frappante du bureau du Premier ministre. Pas cette fois, mais peut-être la prochaine fois….

Si vous êtes un juif en Grande-Bretagne et que vous ne cherchez pas votre propre « Brexit », vous faites une erreur effroyable et peut-être même coûteuse. Lisez à nouveau cette phrase. Est-ce que ça vous fait peur, cela devrait? Moi, cela m’effraie. Mais ce que vous trouverez, si vous recherchez profondément dans votre cœur, pourrait vous gêner, mais vous ne pouvez pas le nier, n’est-ce pas?

Quand j’étais à Golders Green, j’ai vu beaucoup de belles maisons, avec de magnifiques voitures . Et dans beaucoup de cas, sinon tous, ce que vous trouverez, c’est une mezouzah à la porte de ces jolies maisons.

Et chaque fois que je l’ai remarqué, j’ai lutté contre l’envie de frapper à la porte et de leur demander de déménager en Israël. Vendez votre Jaguar et rentrez chez vous. Mais Israël ne loge pas les gens de Golders Green – pas encore.

Et donc je n’ai aucun message pour le peuple britannique, pas de consolation. C’est encore trop tôt après la dernière attaque de terreur pour se frotter à l’agonie en vous disant que c’était comme en Israël il y a 20 ans où des bombes explosent si souvent que nous ne pouvions guérir d’une attaque avant qu’il y en ait une autre.

Nous avons répondu et le monde nous condamne pour cela. Ils nous accusent d’apartheid malgré le grand nombre d’Arabes que vous pouvez trouver dans chaque université, dans tous les hôpitaux, dans notre Knesset et dans toutes nos rues. Le seul apartheid qui a lieu en Israël est dans les zones arabes, où les juifs ne sont légalement pas autorisés et ont peur d’être attaqués, lapidés, poignardés, lynchés (comme cela s’est produit à plusieurs reprises).

Nous avons répondu alors et savons comment faire face à une menace en quelques secondes, certainement pas en 8 minutes.

Mais c’est quelque chose dont les Juifs l’Angleterre doivent décider d’eux-mêmes. En tant qu’Américaine et Israélienne, on m’a demandé deux ou trois questions, et j’ai passé un agréable séjour en Angleterre tandis que les hommes et les femmes d’Inde ont été soumis à des contre-interrogatoires de 10 minutes de sorte qu’ils ne restent pas et ne travaillent pas illégalement en Angleterre : » Quand pars-tu? Combien de temps restes-tu? Où allez-vous? Qui connaissez-vous en Angleterre? Comment gagnez-vous votre vie? »

Au cours des prochaines années, grâce à cette élection et à la tendance à laquelle cela s’inspire, l’Angleterre sera confrontée à deux choses à l’avenir : plus d’attaques comme Manchester et le London Bridge, et des choix très difficiles quant à la façon dont ils devront répondre.

C’est aussi ce dont l’Angleterre devra réfléchir. Mais je veux parler aujourd’hui des Juifs d’Angleterre.

Vous êtes en sécurité aujourd’hui. Car cela n’a pas encore commencé …

N’attendez pas que ce soit le cas.

Par Paula R. Sautern

