Le message important de la famille de Adam Krief ZL lors de ses funérailles

Adam était un père juif de trois jeunes enfants, Lev, Joel et Luca, de Los Angeles. Il a été diagnostiqué avec une forme rare de cancer du sang, la myélofibrose primitive, l’année dernière.

Il a perdu une longue et pénible bataille, à 32 ans, après que son corps ait rejeté une greffe de moelle osseuse qui avait été faite il y a quelques mois.

Adam a atteint tout le monde avec son sourire et son optimisme à travers les médias sociaux, où nous avons tous aujourd’hui, un aperçu sur ce qu’est la lutte contre la maladie comme ce fut le cas pour ce jeune père de trois enfants. Grâce aux médias sociaux et le hashtag # Hope4Adam, la campagne de Adam Krief a atteint le cœur de centaines de milliers de personnes qui ont inspiré des milliers de donneurs de moelle osseuse. Adam a partagé des photos de ses bons et mauvais moments. La campagne est devenue virale et des célébrités telles que Mayim Bialik et Kim Kardashian ont écrit à son sujet sur leurs comptes de médias sociaux. Adam Krief a trouvé un donneur de moelle osseuse en Décembre et en fait sept matches ont été trouvés, et sept vies ont été sauvées grâce à cette campagne # de Hope4Adam après que les donateurs se soient organisés pour lui. « Je suis tellement reconnaissant… vous le savez tous qu’un donneur a été trouvé », avait écrit Adam Krief, à l’époque

Des milliers de personnes sont arrivées au cimetière du mont Sinaï à Hollywood Hills sans oublier des foules en dehors. Beaucoup ne le connaissaient pas personnellement, mais l’avaient suivi sur les médias sociaux et Adam était devenu une personne qu’ils estimaient et qu’ils connaissaient intimement.

Rachel de Los Angeles était l’une de ces personnes. Quand elle a entendu parler de la mort d’Adam, Rachel a appelé sa sœur et a juste pleuré et encore pleuré. Sa sœur a

dit : « Je ne sais pas qui est Adam, mais je connais Adam. A travers ses photos, ses messages, ses interactions avec la communauté, je suis venue ici je vois encore son sourire et je me sens comme si je suis à la recherche et la perte d’un ami ».

La foule attend à l’extérieur.

La famille d’Adam a fait un vibrant hommage pour ce jeune homme ainsi que tous ceux qui l’ont connu et entendu parler de lui. « Adam. Pour l’homme, le Tsadik, qui a touché le cœur et la vie de chacun d’entre nous. Qui nous a unis. Qui nous a donné une raison de rester ensemble. Combattre. Prier. Aimer. Il est normal que ton nom soit Adam. Tu représentait ce que signifie être un homme. Un homme bon. Un homme fort. L’homme que nous nous efforçons tous d’être. Tu as quitté cette terre physiquement, mais tu nous as laissé un petit morceau de toi, de ta bonté, de ta volonté inébranlable pour la vie, en chacun de nous. Tu est devenu notre fils, notre père, notre famille, notre ami. Nous te remercions de nous partager avec toi. Merci d’être toi. Nous t’aimons. Adam nous a tous unis et continuera de le faire ! La famille est touchée par tout l’amour et la prière pour leur fils de partout dans le monde. ** S’IL VOUS PLAÎT notez que toute gofundme ou d’autres campagnes de collecte de fonds en ligne pour Adam ne sont pas approuvées par la famille. **

Merci à toi Adam pour avoir sensibilisé le monde de cette maladie mortelle. Pour vivre ta vie pleinement. Prions pour ta femme et tes trois jeunes enfants. Que ta néchama monte tout en haut près du trône céleste.