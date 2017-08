Message d’une Hôtel Suisse seulement pour les Juifs | « Merci de vous laver avant d’entrer dans la piscine « 

La Suisse reste avec ses vieux démons et son antisémitisme profond.Il semble que l’argent des Juifs est le bienvenue dans le tourisme Suisse mais pas leur présence.

Les Juifs de cet hôtel nommé « Aparthaus paradise » situé dans la commune d’Arosa, ont découvert un panneau exclusivement pour eux :

« Merci de prendre une douche avant d’aller nager sous peine d’interdiction de la piscine pour vous »

Bien évidement cet écriteau a provoqué la colère de touristes juifs dont la plupart étaient orthodoxes et selon un couple, le message a été placé spécifiquement pour les Juifs :

« Aucun message similaire a été affiché pour d’autres religions » et l’un des visiteurs outré par tant de racisme a écrit un message plus haut : « Ce message est répugnant et raciste ».

La piscine ne sera pas pour ces pauvres touristes Juifs leur seul obstacle, car en effet, la cuisine serait aussi une option pour eux contrairement aux autres touristes :

» Nous demandons aux juifs d’ouvrir le frigidaire à des horaires spécifiques.. »

L’hôtel « paradis » et devenu l’enfer pour ces Juifs qui ont été choqués par tant d’ostracisme :

« Un grand malaise…Nous avons été choqués par les pancartes qui nous donnent le sentiment que les Juifs et surtout les Juifs visiblement religieux n’ont rien à faire en Europe. Nous ressentons de la haine…Cet incident a terni l’atmosphère et nous nous sommes sentis très importunés. L’endroit se nomme « Paradis » mais apparemment, pas pour les Juifs. Il y a une forte odeur d’antisémitisme » a affirmé un Juif orthodoxe (haredim).