Message du président Donald Trump pour Yom Ha’Shoah : « La Shoah a été le plus sombre chapitre de l’histoire de l’humanité »

Dans un discours enregistré pour le Jour commémoratif de la Shoah au Congrès juif mondial à New York, le président des États-Unis Donald Trump a déclaré, que lorsque nous regardons en arrière, la Shoah reste le chapitre le plus sombre de l’histoire humaine.

» Nous jurons, jamais plus jamais. La connaissance ne peut pas tolérer, la douleur, l’horreur où les nazis ont assassiné six millions de Juifs, deux tiers de la communauté juive européenne.

Nous voyons aujourd’hui, combien cette grande nation a émergé du désert, et montre fièrement l’étoile sur l’État d’Israël.

Nous devons conjurer les préjugés et l’ antisémitisme partout où ils sont. Nous devons vaincre le terrorisme, nous ne devons pas ignorer des menaces de régime qui parlent ouvertement de détruire Israël.

Nous ne pouvons pas les laisser, ce n’est même pas imaginable. L’Amérique se tient aux côtés de l’Etat d’Israël » a déclaré Trump .

Donald Trump a conclu en citant une phrase de Theodor Herzl : «Si on le veut, ce ne sera pas une légende. »

