Le message de Binyamin Netanyou au peuple d’Israel, pour cette fête de Pessah

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a parlé ce dimanche matin lors de la réunion hebdomadaire du cabinet :

« Israël soutient pleinement l’attaque américaine contre la Syrie. Ils l’ont fait pour des raisons morales à la lumière des scènes difficiles à Idlib et aussi pour montrer clairement qu’il faudra payer le prix pour l’utilisation d’armes chimiques.

Il y a un engagement international depuis 2013 pour éliminer toutes les armes chimiques de la Syrie. Comme nous l’avons vu, cet engagement n’a pas été pleinement mis en œuvre. Nous demandons à la communauté internationale de terminer ce travail, ce qui est l’occasion pour la coopération américano-russe dans ce domaine spécifique. Ce travail doit être achevé. Israël prend soin des Syriens blessés dans le cadre d’un effort humanitaire. Nous continuerons de le faire. »

Le passage de la dernière offensive régionale est beaucoup plus ancienne, a noté Netanyahou « aujourd’hui le cabinet approuvera une décision au sujet des célébrations pour marquer les 50 ans depuis la libération de la Judée, la Samarie et les hauteurs du Golan.

Nous célébrerons aussi la libération de Jérusalem. La guerre des Six Jours a été l’une des plus grandes victoires dans l’histoire d’Israël. Elle nous ramène à certaines parties de notre pays qui a complètement changé notre position stratégique. Nous allons marquer le 50e anniversaire avec une série d’événements.

Le principal événement aura lieu à Kfar Etzion et je remercie la ministre de la Culture Miri Regev et le ministre Naftali Bennett pour leur coopération dans la promotion de ces célébrations « .

Enfin, rappelant un conflit qui avait eu lieu il y a 3.300 ans, le premier ministre a dit:

« Demain, nous allons célébrer la nuit du Séder. Je souhaite que le peuple juif tout entier et tous les citoyens d’Israël passent un Pessah en joie. Je félicite les soldats et les officiers de police, et les hommes et les femmes de l’ISA, le Mossad et tous les services de sécurité. Ils sont la sauvegarde de notre sécurité et assurent notre liberté. Je demande aux citoyens d’Israël de célébrer la fête. Sortez et voyager dans notre beau pays. Écoutez les instructions des forces de sécurité, conduisez prudemment et rentrer chez vous en toute sécurité « .

