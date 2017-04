Le merveilleux discours de Netanyaou lors de la Mimouna à Hadera !

Le Premier ministre a assisté à l’événement de la Mimouna à Hadera et a parlé de l’importance de la solidarité au sein de peuple d’Israël.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son épouse Sarah ont été invités ce soir (lundi) à l’événement de la Mimouna par Aaron et Ilana Levy, de Hadera.

Le premier ministre a déclaré lors de l’événement, « Cette fête est belle, colorée, et a commencé comme un festival d’un comité, puis elle est devenue un festival de tous les horizons et symbolise l’amour d’Israël. Il y a beaucoup d’amour, d’hospitalité, de fraternité, de chaleur et de joie. Beaucoup de joie. »

« Il y a, Dieu merci de quoi se réjouir », a poursuivi M. Netanyahu, « Je vous le dis scientifiquement , sur 200 pays , les citoyens israéliens sont classés à un niveau très élevé (l’indice du bonheur), à la 11ème place. Cela signifie que nous devons encore monter de 10 places !. Il y a beaucoup dans ce pays pour être heureux. Il vous suffit de regarder autour de vous et voir cette merveille de l’Etat d’Israël. Vous voyez une île de stabilité, de sécurité et de solidarité ».

Netanyahou a continué et a ajouté: «J’étais récemment en Chine avec ma femme, Sarah, et le président de la Chine, Xi Jinping m’a dit: « Vous savez, nous arrivons bientôt à 1,4 milliard de personnes et je lui ai dit: « Nous sommes juste 8 millions, puis il me dit, mais vous êtes une puissance mondiale tant dans le domaine de la technologie que de l’innovation… »

Il est vrai non seulement dans l’innovation, mais non seulement dans l’idéologie tant pas notre curiosité et notre esprit d’entreprise et tout cela enraciné dans notre caractère. Mais quand les dirigeants des pays africains se sont récemment rencontrés avec les Nations Unies, l’un d’eux m’a demandé, «Dites moi quel est votre secret? Comment un si petit pays peut être si fort? – et je lui ai dit que notre arbre est un arbre spécial. Il envoie des branches vers le ciel sans limites pour s’améliorer constamment, mais il a des racines profondes, notre pays et notre patrimoine. Et notre héritage juif ait une combinaison de tous les groupes ethniques, mais il y a une combinaison dans la foi et dans la curiosité. Je pense que cette combinaison est très puissante et nous donne non seulement une forte économie et une société forte et une armée forte, il nous donne cette même stature internationale, surtout quand on regarde ce qui se passe en Syrie »

« Je ne cesse jamais, de dire que Pessah est l’origine de la fête de la foi, nous émerveiller devant ce miracle de la renaissance d’Israël, le peuple qui soi-disant éteint a réuni les exilés qui sont arrivés ici, un pays magnifique avec des soldats et des policiers et policières …tout cela nous apportent un bel avenir « , a ajouté le premier ministre.

« Je veux saluer tout d’abord, les Forces de défense israéliennes et toutes les forces de sécurité, et je voudrais vous féliciter et vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes ».

