La mère du terroriste qui a tué Hadass Malka :  » Dommage qu’il n’ait pas tué une centaine de Juifs »

Un journaliste israélien s’est rendu à Dair Abu Mashal, ce village arabe d’où venait les trois terroristes qui ont planifié une attaque à Jerusalem, tuant la jeune Hadass Malka ZL.

Sur les balcons des maisons ont été accrochées les pancartes avec la photo des trois amis terroristes les nommant des héros et des martyrs à coté du drapeau de l’OLP mais aussi ceux du Hamas (en vert).

La mère de l’un des terroristes a même regretté que son fils n’est pas fait un travail plus efficace. ( On se demande pour quelle raison, cette femme peut parler ainsi sans être emprisonné ? ) .Si une mère juive aurait dit 1/10 de ce que dit cette femme contre les arabes, elle serait déjà interrogée et pourtant…cette musulmane montre au monde qu’elle peut inciter au meurtre de Juifs sans être punit.

L’indigne mère du terroriste a ajouté :

» Je ne savais pas qu’il allait commettre un attentat (afin d’éviter la destruction de sa maison par Tsahal) »

Le journaliste lui demande si son fils lui a dit quelques chose de suspect avant l’attentat, elle répond :

Elle fait un signe de « non » en hochant la tête et dit :

« En vérité, si il m’aurait demandé , je ne lui aurait pas autorisé. Il a voulu mourir en shahid, mais je ne savais pas comment, il va rejoindre le paradis et je suis fière de lui et je remercie dieu (le sien), et j’aurai voulu qu’il tue, 10, 20 ,30, 100 juifs et que la terre s’ouvre à leur pieds. »

Le père a montré une lettre de son fils terroriste écrite avant l’attaque :

» Ne soyez pas triste, je suis sur le chemin du paradis et je vais les rencontrer » (les 72 vierges)

Et dire qu’ils veulent tuer des Juifs pour avoir plusieurs femmes au paradis de Mohamed…quelle bêtise et justesse d’esprit qui cache des générations présentes et futures de débiles mentaux en quête de sex au paradis…

MÉTÉO ET PRÉVISIONS EN ISRAËL

LE CHANGE DU JOUR