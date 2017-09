Une mère juive et sa fille confondues avec des musulmans battues à New York

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

Une femme juive et sa mère ont été battues dans une station de métro du Queens par un homme qui les a confondus avec des musulmans, a déclaré la police.

Le prétendu agresseur, un homme de 40 ans, a été arrêté sur les lieux à Forest Hills et accusé de multiples chefs d’accusation d’agression en tant que crime de haine, selon les responsables.

Selon un rapport jeudi sur l’incident par le New York Post, les femmes, 37 et 57 ans, venaient de sortir du train M et se dirigeaient vers la sortie de la 67e avenue de Forest Hills lorsqu’ils ont entendu l’homme lancer une insulte vers 14 heures mercredi.

Quand la jeune femme a dit à l’homme de répéter ce qu’il venait de dire, il cracha vers son visage et a dit : « Sortez de mon pays, vous êtes une sale musulmane », selon un rapport de la police sur l’incident sur la base des témoignages des victimes présumées.

Il a ensuite commencé à frapper les deux femmes sur le visage et le corps. Le rapport ne dit pas ce qui a amené l’homme à cibler les femmes.

Les deux femmes, qui n’étaient pas nommées dans le rapport, n’étaient pas gravement blessées et ont refusé les soins médicaux.

Le suspect, identifié comme Dimitrios Zias, avait été arrêté en 2015 pour avoir dirigé sa caméra portable sous une jupe d’une femme dans un grand magasin de Manhattan, ont indiqué des responsables.

