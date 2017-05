Une mère Juive à l’ONU : « Le meurtrier de mon enfant ne devrait pas être récompensé »

Ruth Schwartz condamne les paiements effectués pour le terroriste qui a tué son enfant par l’Autorité palestinienne : « Le meurtrier de mon enfant ne devrait pas être récompensé pour tuer des innocents, glorifiant et encourageant le terrorisme , « at – elle dit dans un forum spécial sur la glorification du terrorisme de l’Organisation des Nations Unies.

Ruth Schwartz, dont le fils de 18 ans, Ezra Schwartz, a été assassiné par un terroriste palestinien dans le Gush Etzion en Novembre 2015, a parlé à l’ONU contre l’Autorité palestinienne pour compenser des terroristes.

« Le terroriste qui a assassiné notre Ezra reçoit une allocation mensuelle de l’Autorité palestinienne , » a déclaré Ruth. » L’assassin d’Ezra a détruit notre famille, nous ne serons jamais la même sans lui. »

Ruth a parlé à l’ONU lors d’ un forum spécial sur la glorification du terrorisme, organisé par l’ambassadeur d’ Israël à l’ONU, Danny Danon, en partenariat avec l’organisation sans but lucratif pro-israélienne StandWithUs.

« Mon fils a été victime du pire crime, il a été brutalement arraché à sa famille et ses amis pour toujours, a t’elle déclaré : » Nous n’aurons plus jamais ce plaisir de faire sourire notre fils, le voir aller à l’ université, se marier, avoir des enfants ou faire quelque chose dans ce monde. Jamais plus je l’embrasserai et je lui dirai que je l’aime mais tout simplement visiter le cimetière. Ezra ne méritait pas cela, sa famille et ses amis ne méritait pas cela , mes enfants doivent vivre le reste de leur vie sans leur frère , » a déploré Ruth « Je suis ici parce car en tant que la mère d’Ezra, il est de mon devoir de se battre pour lui « at – elle poursuivi. « Le meurtrier de mon fils et sa famille sont payés pour le meurtre des innocents. C’ est une autre façon de glorifier et encourager le terrorisme, c’est offensant et mal. »

« Le terrorisme ne connaît pas de frontières, il peut affecter tout le monde, personne n’est immunisé , » at – elle dit. La mère éplorée a fini à faire une simple demande. « S’il vous plaît on ne peut pas tuer et être récompensé »

L’ambassadeur Danon a dit lors de ce forum que les Palestiniens qui ont tué Ezra et deux autres reçoivent actuellement une allocation mensuelle de plus de 3 000 $ pour leurs actes abominables, appelant ce « prix du sang ».

« Ceci est le prix de l’AP pour les terroristes qui tuent des civils innocents , » a dit Danon. « L’ aide internationale accordée à l’AP par la communauté internationale est exploitée par les Palestiniens et utilisé pour soutenir le terrorisme. Plus vous tuez, plus vous serez payés ».

« La communauté internationale ne doit pas accepter ce précédent dangereux , » a poursuivi Danon. « Nous demandons au Conseil de sécurité d’agir pour mettre fin à ces paiements et éventuellement cesser de soutenir le terrorisme palestinien ».

« En 2016, l’Autorité palestinienne a investi près de 130 millions de $ de son budget à payer les terroristes emprisonnés , » at – il déclaré lors d’ une brève conférence de presse. « Ils ont dépensé 175 millions de dollars en subventions aux familles des soi-disant martyrs, et l’AP a versé plus de 300 millions $ en soutien direct aux terroristes chaque année. »

Ce montant, at – il dit, atteint environ sept pour cent du budget annuel de l’AP et près de 30 pour cent de l’ aide étrangère offerte par la communauté internationale.

