Une mère et son fils de 5 ans retrouvés morts dans un appartement à Akko

Une femme de 36 ans s’est suicidée en se jettant de la fenêtre de son immeuble sur la rue de la Brigade Golani à Akko.

Peu de temps aprés, la police est entré dans l’appartement de la victime et a découvert son fils, de 5 ans, sans vie.

D’importantes forces de secours sont arrivés sur les lieux et les circonstances sont étudiées.

A première vue, la mère s’est jetée du sixième étage et son jeune enfant de 5 ans sans vie avait des signes d’une grande violence sur son corps.

Selon la police, le soupçon est que la mère a tué l’enfant et s’est ensuite suicidée.

La plupart des forces de police et Magen David Adom sont arrivés sur les lieux, et l’incident est en cours d’examen.

« Quand nous sommes arrivés, nous avons vu au pied de l’immeuble une femme de 35 ans inconsciente avec des blessures multi-système et dans un état grave », a déclaré le secouriste du MDA. « Nous avons fait un certain nombre de tests médicaux, mais la blessure était très grave et en peu de temps nous avons dû déterminer la mort. Avec la police, nous sommes entrés dans l’immeuble et avons découvert un garçon de 5 ans mort avec des signes de violence ».

Ce drame est suite à un autre drame où une mère de famille a mit fin à la vie de ses 4 filles et ensuite la sienne à Jérusalem.

