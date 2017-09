La mère d’Eitam Henkin tué avec sa femme par les arabes sous le choc apres les propos de l’ex ministre Ya’alon:  » Henkin est mort pour venger la mort des palestiniens »

L’ancien ministre de la Défense a déclaré au cours du week-end que ‘le sang du couple Henkin qui a été assassiné est un acte de vengeance pour la Douma, et dont nous avons le sang sur nos mains’.

La famille de Eitam ZAL qui a été tuée devant ses enfants avec sa femme sont indignés par ses propos qui justifient cette attaque arabe contre des juifs :

‘C’est une position très dangereuse, demain les Palestiniens diront : ‘ Voici votre ministre de la Défense, a admis que vous êtes coupable ‘.

Yaalon, ex-ministre de la défense qui a démissionné après avoir accusé le soldat Elor Azria de membre de Daesh pour avoir tué un terroriste n’a pas fini de choquer avec des propos de plus en plus utilisés par les partis d’extrême gauche.

» La famille Henkin a été assassinée après l’attaque de la Duma* dont nous sommes responsables » (* la maison d’une famille palestinienne a été incendiée entraînant la mort de trois membres, et à ce jour il est difficile de prouver qui sont véritablement les coupables qui ont jeté des cocktails Molotovs car cette famille palestinienne était en conflit avec sa propre famille).

Suite à ces propos honteux et justifiant la mort de ce couple juif, la Rebbetzin Chana Henkin, la mère d’Eitam, a dit : «Je suis très blessée»… La famille Dawabshe, mais aussi le meurtre de mon fils et de ma belle-fille avaient été planifiés bien avant l’attaque de la Duma.

Ajoutant : » Je suis choquée » qu’un chef d’Israël, un ancien ministre de la Défense, puisse dire que le sang de la famille Henkin est à cause de nous même et non par des terroristes du Hamas. »« Mon fils et sa belle-fille rentraient à la maison d’une réunion d’amis et une cellule terroriste et bien organisée a réussi à les nuire ».

Mme Henkin a ajouté : «Ces propos me font trembler», dit-elle de l’ancien ministre de la Défense. En juin, la cellule terroriste a commencé à recevoir les armes et un mois plus tard, elles avaient déjà reçu une formation pour les utiliser.

C’était une équipe meurtrière formée et nous étions les victimes. Ils se sont organisés pour mener des attaques et non pour venger telle ou telle situation. C’est une position très dangereuse lorsque nous nous accusons nous même, les meurtriers tentent de nous assassiner, et nous nous blâmons, c’est cela qui me dérange beaucoup… Ces choses ont un impact sur notre peuple à travers un tel discours… Demain, les Palestiniens pourront dire que notre ministre de la Défense admet que nous puissions être attaqués’.

