La mère de la jeune fille nue au Kotel : « L’action de ma fille n’était pas politique »

La mère de la jeune femme qui s’est déshabillée au Kotel ce dimanche après-midi et a été escorté du site sacré de Jérusalem par des agents de sécurité a demandé que les images explicites et les photos de l’incident soient retirés de l’Internet.

Beaucoup de commentaires sur les réseaux Internet ont douté de la cause affirmée par la mère car la jeune fille semblait avoir planifié cette « provocation » en venant habillée sur le site puis s’est déshabillée chez les femmes sachant qu’il n y avait pas de garde et s’est ensuite dirigé vers la section des hommes. Beaucoup l’on accusé de « malade mentale gauchiste » lui reprochant de ne pas avoir fait de même sur les sites arabes car elle savait qu’elle serait lynchée sur place contrairement à la communauté Juive.

« Nous demandons la miséricorde, ce ne fut pas un acte de provocation », a dit la mère de la femme âgée de 23 ans,sur le canal 2. « Nous demandons que les images cessent d’être partagés en ligne, » dit-elle, ajoutant que sa fille était mentalement malade.

Plusieurs vidéos de l’incident téléchargé sur YouTube ont depuis été supprimés.

Dans des séquences vidéo, la femme est vu marchant tranquillement vers la section des hommes. Une femme monte et tente à plusieurs reprises de la couvrir avec un châle, mais elle la pousse puis commence à courir.

Elle se dirige vers l’entrée de la section des hommes avant d’être attrapée par deux hommes qui la dirige vers la direction des toilettes publiques et un poste de police. Les personnes présentes peuvent être entendu crieant: «C’est un endroit saint! », quand elle a été appréhendée.

« Les gens ont commencé à crier et à pleurer et quand elle a commencé à se déplacer vers la section des hommes, elle a été arrêtée par la force, » a dit un témoin oculaire sur le canal 2.

Le Kotel est, une partie des murs de soutènement du Second Temple, est le point le plus proche de la prière pour les Juifs sur le site du Temple lui-même et ainsi lieu le plus sacré du peuple juif .

