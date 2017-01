La mère de Hadar Goldin, dont le corps est toujours à Gaza : « Netanyahu a violé notre confiance »

Lors d’un débat du Cabinet du gouvernement sur la restauration des corps de son fils mais aussi celui du soldat Oron Shaul, Lea Goldin a attaqué le Premier ministre et ministre de la Défense :

Leah Goldin, est la mère du lieutenant Hadar Goldin, dont le corps est détenu par le Hamas, et n’a pas hésité à lancer de vives critiques sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Lors d’ une interview avec Ariel Kahane pour la radio israélienne, elle a parlé car aujourd’hui, le cabinet de sécurité doit discuter de la restauration des corps de son fils et soldat Oron Shaul .



» Probablement les affaires de l’entreprise était plus importantes que le repos de nos soldats restées à Gaza ».

Selon Léa Goldin, «Netanyahu nous a assuré que notre situation est considérée comme un cas humanitaire et toute les transactions dans la région à l’ égard de l’ aide humanitaire à Gaza ont été mises en pratique. Il aime les mots en anglais, une condition préalable avant d’ arriver à l’accord, avec le turc , et il nous dit: « Non ce n’est pas ce que je voulais dire …. l’activité apparemment entreprise à Gaza est plus importante pour lui que nos soldats « .

Léa Goldin a continué et a attaqué le ministre de la Défense Avigdor Lieberman sur son problème de comportement.

« Il ne parle pas, il ne peut pas nous voir, il ne nous répond pas. Lors d’ une réunion , un mois après son entrée en fonction, Liberman nous a dit:« Vous pouvez parler, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit . Ce sont les paroles de ce même ministre de la Défense qui a promis que dans les 48 heures il pouvait éliminer Haniyeh et faire revenir les soldats. »

«Notre obligation morale en tant que nation et l’armée est le retour des soldats du champ de bataille. Malheureusement, le premier ministre a soulevé le drapeau blanc contre le Hamas et a renoncé à la restitution de Hadar et Oron. Le gouvernement israélien démontre une faiblesse terrible contre le Hamas. »

Et pourtant depuis des années , les usines de dessalement de l’ eau travaillent pour Gaza, et Israël ne trouve même pas nécessaire d’obtenir des informations sur Hadar et Oron ou débuter des négociations pour leur retour.

Ce gouvernement envoie des marchandises à Gaza à grande échelle , comme aucun gouvernement dans le passé. Ce week – end , nous avons entendu pour la première fois que depuis «l’opération Tsouk Etan , Israel a envoyé à Gaza, 100 tonnes de gaz de cuisine et 300 tonnes d’huile de diesel pour le chauffage. Qui dans le gouvernement israélien pense que c’est une question humanitaire doit savoir que remettre les corps pour l’ enterrement est aussi une question humanitaire et religieuse. »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander