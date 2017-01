La mère de Elor Azria sous le choc : Elle apprend par les médias la demande du procureur  » entre 3 à 5 ans de prison »

Les poursuites militaires devraient demander entre trois et cinq ans de prison pour le Sgt. Elor Azria qui a été condamné plus tôt ce mois-ci d’homicide involontaire et comportement inapproprié. Azria, un médecin de l’armée israélienne, a abattu un terroriste qui avait déjà été neutralisé en mars 2016. L’audience pour la détermination de la peine est prévue mardi prochain.

La mère d’Azria fut sous le choc lorsqu’elle a entendu les nouvelles, selon la famille du soldat, qui s’est plaint que l’information a été d’abord divulguée aux médias et seulement plus tard partagé avec la défense. « La famille est choquée que cette information a été divulguée aux médias avant de mettre à jour les avocats d’Elor », ont-ils dit dans un communiqué.

