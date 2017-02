Ménage à la Cour Suprême en Israël : Shaked fait entrer 4 nouveaux juges

Le comité de sélection des juges de la Cour suprême a annoncé mercredi soir ses quatre nouvelles nominations : le juge du Tribunal de Jérusalem, le Dr David Mintz, la Juge de Haifa, Yael Willner, le président du tribunal de Haïfa, Yossef Elron, et le Juge de Tel-Aviv, George Kara.

Les nouveaux juges vont remplacer les juges sortants Naor, Rubinstein, Jubran et Zilbertal.

La Ministre de la Justice Ayelet Shaked a déclaré dans un communiqué :

«Aujourd’hui, nous avons fait l’histoire. Ce soir, j’ai nommé au sein du comité de sélection des juges de la Cour suprême quatre nouveaux juges, après que nous ayons déjà sélectionné quelque 150 juges depuis le début de ce terme (mai 2015). Les critères pour ces nominations sont le coté humain, le bon sens dont nous avons tant besoin en tant que société et qui a été si cruellement absent dans l’échelon judiciaire de la Cour suprême ».

Le comité compte neuf membres, avec le ministre de la Justice en tant que président ; un ministre supplémentaire, choisi par le cabinet ; deux députés, choisis par la Knesset, habituellement un de la coalition et l’autre de l’opposition ; deux membres de l’Association du Barreau ; le juge en chef assis et deux autres juges de la Cour suprême.

Le Ministre de l’Éducation Naftali Bennett (Habayit Hayehudi) a félicité la ministre de la Justice sur la sélection dans un tweet : « Bravo au ministre de la Justice Ayelet Shaked qui a fait l’incroyable, a mené une véritable révolution au sein du Comité de sélection de la Cour suprême et l’élection excellente des nouveaux juges. Mabruk (bon pour vous), Ayelet « .

Le député Bezalel Smotrich (Habayit Hayehudi) a également félicité Shaked pour « une étape importante sur la route qui va changer le caractère de la cour « .

Avant d’offrir une analyse des nouveaux choix, nous devons commencer par une note de joie au départ du président de la Cour Miriam Na’or, qui dirigea sa cour dans la tradition de son mentor, le juge Aharon Barak, usurpant les pouvoirs législatifs accordés par loi.

Trois des quatre nouveaux juges sont considérés comme des conservateurs, et deux d’entre eux sont des Juifs orthodoxes : Dr David Mintz est un résident de Dolev, en Judée et Samarie. Yael Willner a fréquenté une école religieuse et elle est connue comme affiliée au mouvement national religieux. Yossef Elron a été promu par le ministre des Finances Moshe Kahlon et il est un conservateur centriste.

Le juge George Kara, un Arabe chrétien, est un résident de Jaffa qui est diplômé du département de droit de l’Université de Tel-Aviv. Il a « joué » dans deux cas très médiatisés où il se leva au pouvoir : il a condamné le président israélien Moshe Katsav pour viol et condamné le magnat Ofer Nimrodi pour les écoutes illégales.