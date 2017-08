La menace terroriste vise toutes les religions en Europe, mais aujourd’hui, quel pays est le plus sécurisé pour les institutions juives ?

L’attaque terroriste mortelle sur l’épicerie kasher Hyper Cacher à Paris en 2015 a été un tournant pour les communautés juives de France et ses voisins de toute l’Europe.

Combinée à l’attaque sur le siège de Charlie Hebdo le même mois, l’attaque de l’ Hyper Cacher a marqué le début de l’opération Sentinelle de France – une opération militaire nationale massive qui a entraîné le déploiement de 10 000 soldats et 4 700 policiers et gendarmes pour protéger les civils et les sites sensibles.

‘Ce dimanche matin [après les attaques], le président François Hollande a rencontré tous les dirigeants des communautés juives et a déclaré qu’il disposait de 10 000 soldats pour protéger chaque bâtiment de la communauté juive à partir de ce jour … l’école, la synagogue et le CCM ont été protégés ‘, a déclaré Robert Ejnes, directeur exécutif du Conseil représentatif des institutions juives françaises, à The Jerusalem Post, ce jeudi.

‘À partir de ce jour, nous vivons sous la sécurité de l’Etat’, a-t-il déclaré.

En 2016, suite à une série d’attaques islamistes, le gouvernement français avait accru la mobilité de son opération de sécurité afin d’atteindre plus de sites.

Aujourd’hui, le personnel de sécurité fait des rondes entre les écoles juives et les synagogues plutôt que d’être en permanence stationné devant eux.

Et récemment, le gouvernement français a annoncé qu’il voulait rendre les forces encore plus mobiles.

‘Nous devons respecter cette décision’, a déclaré Ejnes. ‘C’est le rôle du gouvernement de protéger tous ses citoyens’.

La décision du gouvernement français de déployer les soldats de manière plus souple reflète le changement de cibles potentielles au cours des deux dernières années.

Alors que les Juifs ont été considérés comme la cible principale, aujourd’hui tout le monde est considéré comme vulnérable.

Ejnes a déclaré que la tendance changeante de l’émigration française vers Israël reflète ce changement. Après la fusillade dans une école juive de Toulouse en 2012, de nombreux Juifs avaient quitté la France pour aller vivre en Israël.

‘Nous avons vu les chiffres croître parce que les juifs en France ont estimé qu’ils n’étaient plus en sécurité et qu’ils devenaient des cibles spéciales.

Il y a eu une augmentation des incidents antisémites et les Juifs se sont sentis comme des cibles primaires », a-t-il expliqué.

En effet, en 2015, l’alyah française a atteint un record de

8.000 migrants.

Mais en 2016, elle est tombé à 5.000.

‘Nous pensons que cela est dû à la généralisation des attaques’, a déclaré M. Ejnes.

‘Les juifs ont commencé à avoir l’impression qu’ils étaient des cibles comme tout le monde et non la cible principale’.

Il a ajouté, cependant, qu’il croyait toujours que la communauté juive était une cible principale et qu’il fallait accorder une attention particulière à sa sécurité.

Un expert en sécurité du Congrès juif européen, qui a tû son nom, a fait écho à ce sentiment.

‘Aujourd’hui, le but des attaquants est de faire autant de dégâts que possible sans vérifier qui sont les gens’, a-t-il déclaré en soulignant la récente attaque terroriste sur le boulevard Las Ramblas animé de Barcelone.

‘Ils recherchent des cibles faciles’, a-t-il ajouté.

‘Aujourd’hui, ils [terroristes] sont contre la communauté en général …leur objectif est de voir une Europe musulmane.

‘Si les Juifs étaient une cible définie, aujourd’hui, l’ennemi les traite comme des citoyens comme tout le monde. Aujourd’hui, si un juif, un musulman ou un chrétien se promènent dans la rue, ils peuvent être frappés de la même manière. Tout le monde est une cible. ‘

Le rabbin Eliezer Wolff, juriste rabbinique d’Amsterdam, a déclaré: «Après les attentats terroristes il y a deux ans en France, nous avons tous compris que, de manière drastique, nous devions augmenter la sécurité».

Rav Wolff a donné à titre d’exemple la directive qu’il a reçue des autorités pour sécuriser les fenêtres à son beit midrash (salle d’étude) avec des matériaux anti-balles qui ont été installés à la place des gardes de sécurité qui étaient stationnés là-bas.

Le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, a déclaré: ‘Il y a eu un coup de semonce après ce qui s’est passé en France, et depuis, les mesures de sécurité ont été renforcées’.

En Italie, a-t-il dit, les autorités ont fortement investi dans la protection des institutions juives, assurant une sécurité 24 heures sur 24. ‘Il existe une sécurité plus élevée. Plus de personnel de sécurité, plus de gardes. L’atmosphère générale a changé – pas seulement parmi les Juifs ‘, a-t-il déclaré.

Comme d’autres communautés juives, ceux en Italie mettent en œuvre leurs propres mesures de sécurité en plus de celles fournies par l’Etat.

Di Segni a déclaré que la communauté juive dans la capitale italienne avait vécu sous la crainte d’attaque puisque des terroristes palestiniens ont tué un garçon de deux ans et ont blessé 37 autres à l’entrée de la Grande Synagogue de Rome en 1982. ‘Avant cela, nous étions habitué à cela … mais ce qui s’est passé maintenant, c’est qu’ils frappent la communauté en général, et maintenant, la communauté élargie a une meilleure compréhension des dangers. ‘

Dans certains cas, la sécurité est devenue si forte que les touristes juifs ont des difficultés à entrer dans les Synagogues en Europe.

‘Nous avons reçu de nombreuses plaintes de Juifs qui voulaient visiter les synagogues et n’avaient tout simplement pas pu entrer’, a déclaré Rabbi Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens.

‘C’est regrettable. Il devrait y avoir une politique de la porte ouverte.

Mais avec la situation aujourd’hui, je ne vois pas une alternative. Nous devons nous assurer que ceux qui viennent prier puissent être assurés de leur sécurité ‘, a-t-il déclaré.

Goldschmidt a rappelé que le Rav David Lau d’Ashkenazi a subit environ 15 minutes d’interrogatoire avant d’être autorisé à pénétrer dans une synagogue à Prague.

Alors que la majorité des dirigeants de la communauté juive qui ont parlé en radio ont loué les autorités de leurs pays, selon Gady Gronich, chef d’état-major du président de la Conférence des rabbins européens, certains estiment que les autorités ont essayé de passer un peu rapidement sur les préoccupations de sécurité concernant les juifs.

‘Nous n’acceptons pas cela, parce que nous sommes citoyens du pays et nous ne voyons pas le problème de la sécurité des Juifs comme notre entreprise seulement’, a déclaré Gronich sur JP.

Goldschmidt a mentionné la Suisse comme un pays dont la petite communauté juive aimerait voir plus de coopération du gouvernement sur ses besoins de sécurité.

Goldschmidt, qui est le rabbin en chef de Moscou, a déclaré qu’en Russie aussi, il souhaiterait davantage de soutien du gouvernement.

Là, la sécurité des synagogues est financée par la communauté juive, a-t-il dit.

Au cours des dernières années, la majorité des attentats terroristes en Europe étaient commis dans l’ouest, et les pays les plus touchés, comme la France et la Belgique, sont plus propices aux dangers, notamment ceux posés par les extrémistes islamiques.

‘Je pense que les communautés dans de nombreux pays dialoguent avec leurs gouvernements et je pense que la compréhension par les gouvernements européens de leurs responsabilités à l’égard de chacun de leurs citoyens augmente, et ne diminue pas’, a-t-il déclaré.

‘Nous avons vu ces dernières années que beaucoup d’attaques terroristes étaient contre les institutions juives’, a déclaré Gronich, qui est basé à Munich. ‘S’ils [les autorités] nous sécurisent, ils peuvent en même temps réduire le nombre d’attaques terroristes, parce que nous sommes au moins une des cibles’.

Cette question a été soulevée en février à la Conférence annuelle de Munich sur la sécurité, qui en partenariat avec la Conférence des rabbins européens, fut la première fois que la conférence ait conviée une institution juive.

‘C’était la première fois que les problèmes juifs étaient inscrits à l’ordre du jour’, a déclaré M. Gronich. ‘Nous avons clairement indiqué que nous recherchions la coopération, le soutien et le travail ensemble.’

L’Allemagne, a-t-il dit, est un exemple d’un pays où les problèmes de sécurité juive sont abordés avec le soutien total de la police et des autorités.

Pour la Grande Bretagne, c’est tout autre. Le Community Security Trust, le principal groupe de surveillance du Royaume-Uni sur l’antisémitisme, a évolué à partir de diverses initiatives d’autoprotection juives britanniques et a été officiellement désigné comme organisation à but non lucratif en 1994. La police et le gouvernement les reconnaissent comme un modèle unique.

‘Il y a quinze ans, les gens devaient être convaincus de notre travail, mais au fil du temps, personne ne doit plus convaincre de l’importance de ce travail’, a déclaré Mark Gardner, directeur des communications de CST.

Depuis 2010, le gouvernement britannique a soutenu les efforts de CST, fournissant des fonds pour les gardes de sécurité qu’il gère.

Et aujourd’hui, une subvention gouvernementale de £ 13,3 millions paie pour les gardes de sécurité pour les écoles juives, dont le surplus est destiné aux gardes des synagogues et des autres institutions juives.

Au cours de la dernière année, le CST a ouvert une salle de contrôle de sécurité 24 heures sur 24 pour surveiller les emplacements dans tout le pays grâce à des caméras et des liaisons radio.

Gardner a déclaré que le grand public s’est résigné au fait que le terrorisme est devenu une partie commune de la vie.

‘Il n’y a rien comme le niveau d’intérêt médiatique autour de ces attaques qui existait’, a-t-il dit. ‘Nous apprécions que ce soit la situation actuelle et, par conséquent, des mesures de sécurité doivent être mises en place. Heureusement, nous les avons déjà mis en place, car il faut beaucoup de temps pour construire et pour que la communauté comprenne. ‘

