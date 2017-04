Menace de mort sur une famille juive en France :  » Vous êtes tous morts, Allahou Akbar »

Le BNVCA dénonce et condamne les menaces de mort déposées dans la boite aux lettres du domicile d’une famille juive résidant à Noisy le Grand, et découvertes les 9 et 10 avril 2017.

Dans la plainte qu’il a déposée auprès de la Sûreté territoriale de Bobigny, Mr S. rapporte qu’alors qu’il partait en voyage avec sa famille le 9 avril 2017, son beau frère a découvert dans la boîte aux lettres placée à l’extérieur de sa maison, une enveloppe suspecte portant les inscriptions « QUITTE OU DOUBLE…BOUM BOUM, et écrit en arabe « ALLAH OUAKHBAR ».

Elle contenait une balle de revolver de calibre 9 mm un cœur transpercé par une flèche, Le beau frère de Mr S. s’est immédiatement rendu au commissariat de police de Noisy le Grand,(93) où il a signalé et remis sa découverte macabre.

Le lendemain, lundi 10 avril, accompagné des policiers il s’est à nouveau rendu au domicile de Mr S, et y a découvert une nouvelle enveloppe sur laquelle étaient inscrites les nouvelles menaces suivantes: « VOUS ETES TOUS MORTS, C’EST VOUS LA CIBLE » Ce pli contenait aussi un projectile que les policiers auraient identifiée comme étant une balle de Kalachnikov.

Le BNVCA demande aux services de police chargés de l’enquête de tout mettre en oeuvre pour identifier les auteurs, et les interpeller.

Compte tenu de la gravité de ces faits, le BNVCA saisit le Préfet et la Procureure de la République de Bobigny.

Le BNVCA qui se constitue partie civile à confié ce dossier à Maître Bensimhon.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !