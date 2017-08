Il menace de divulguer les données sur les clients d’une grande banque israélienne

Un résident de 32 ans du nord du pays a été arrêté pour avoir tenté de faire chanter une banque et d’autres entreprises dans l’économie en Israël. On soupçonne qu’il a menacé de divulguer des bases de données sur les clients s’il ne recevait pas plus d’un milliard de NIS auprès des sociétés de gestion et commerciales de la banque d’une monnaie virtuelle Bitcoin.

Cet après-midi, il sera amené à la Cour de Rishon Lezion où sa détention sera prolongée.

Le suspect a travaillé dans le passé avec un certain nombre de banques et les bureaux du gouvernement, y compris la banque en question. On soupçonne qu’à la fin du mois de Juillet 2017, il a envoyé une lettre par courrier électronique à la gestion des banques et des sociétés commerciales. Il a réussi à obtenir les bases de données de la banque, telles que les informations d’identification des clients, et a exigé une rançon pour le secret des données et d’éviter la vente éventuelle.