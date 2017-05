Un membre officiel de l’Autorité Palestinienne : « Notre culture est inspirée de Daesh »

Un membre du Bureau politique du Front démocratique pour la libération de la Palestine et chef de la direction de l’OLP, Nihad Abou Ghosh, a publié récemment un article étonnant dans le journal palestinien Al-Hadith dans lequel il a présenté la triste situation des chrétiens au sein de l’Autorité palestinienne et la baisse spectaculaire du nombre des gens de cette communauté au fil des ans.

L’article, traduit et publié par des chercheurs de MEMRI qui surveillent les médias au Moyen-Orient ont publié les déclaration de l’officiel Nihad Abu Gosh qui affirme que l’émigration chrétienne au sein du territoire de l’AP ne provient pas seulement de « l’occupation israélienne », mais aussi en raison de la pénétration de la culture de Daesh dans la société palestinienne.

Dans son article, il a cité à titre d’exemple l’appel par des prédicateurs de la mosquée Al-Aqsa qui imposent une taxe sur les chrétiens et l’interdiction de les féliciter lors de leurs jours de fête suite à une fatwa. « Cette attitude contre les chrétiens pourrait nuire à l’image de la société palestinienne pluraliste » selon Abu Ghosh qui demande à la direction de l’AP de soulever la question à l’ordre du jour et trouver des solutions qui permettront de protéger les chrétiens.

Dans ce même article, Abu Ghosh a ajoute que la plupart des palestiniens ont tendance à tomber dans le piège, parlent de l’ unité nationale et mentionnent les quelques pionniers du conflit palestinien et le mouvement national, par les intellectuels, les artistes et les politiciens, contre les chrétiens. Toute cela entraîne une baisse constante de leur nombre et le pourcentage des chrétiens parmi les Palestiniens qui veulent pourtant rester dans leur pays natal. Mais il ne suffit pas d’expliquer ou de justifier le fait que la proportion des chrétiens en Palestine est passée de 20% des Palestiniens avant la Nakba à moins de 2% sur les « terres occupées » en 1967, et le pourcentage dans « les terres occupées » depuis 1948 est aujourd’hui de 10% des palestiniens Latinos Arabes et environ 2% des résidents d’Israël. »

Ajoutant : » Il est également possible que les raisons culturelles et démographiques entraînent l’immigration des chrétiens et la preuve est que la majorité écrasante des communautés palestiniennes chrétiennes se trouvent aujourd’hui en Amérique latine, en particulier au Chili.

Dans ce cas, les avertissements et les dangers sont réels et sérieux, et ils ne sont pas liés uniquement à Daesh à l’étranger et aux crimes, mais aussi à la culture des palestiniens en Israël. Donc, aujourd’hui, nous entendons des personnes dans la Mosquée Al-Aqsa, qui donnent des cours et parlent de la jizya imposée aux chrétiens… ».

Aujourd’hui les arabes chrétiens se sentent plus en sécurité avec les israéliens que sous Autorité Palestinienne.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr