Un membre de l’opposition syrienne parlant à l’ Université hébraïque de Jérusalem se fait huer par les étudiants arabes : « Le Golan est occupé depuis 1967, vous êtes un traître ! »

Une figure de l’opposition syrienne a fait une rare apparition publique en Israël ce mardi pour intensifier l’aide israélienne à l’opposition syrienne, y compris l’aide à établir une zone de sécurité pour les éléments rebelles dans le sud de la Syrie, le long des hauteurs du Golan.

En parlant à un auditorium bondé lors d’un événement parrainé par l’Institut Truman de l’Université hébraïque, le militant de l’opposition basée en Allemagne, Issam Zeitoun a lancé un appel à l’aide : « Tous les Syriens ont souffert sous ce régime. Quelque chose doit être fait. Le peuple syrien est trop faible. Nous avons besoin de l’aide de la communauté internationale « .

Alors que la conférence avançait, plusieurs étudiants arabes ont commencé à crier avec des haut-parleurs pour l’insulter car Issam Zeitoun veut entrer dans un dialogue avec Israël.

«Le Golan est occupé depuis 1967; vous êtes un traître et un conspirateur! »a crié l’un des étudiants protestataires. Zitun a répondu aux étudiants : «Honte à vous; vous vivez au paradis par rapport aux Syriens « .

Kajjo et les remarques de Zeitoun ont été à plusieurs reprises interrompu par des étudiants arabes en colère car c’est un tabou qui fut briser dans cette reconnaissance à Israël. «Vous êtes une honte pour la Syrie » un étudiant a crié à Zeitoun.

Après quelques moments tendus, une autre étudiante et son ami ont quitté la salle, et elle dit à l’extérieur.

« Ils ne devraient pas demander cette aide d’Israël. Nos gens meurent ici, nous sommes arabes ».

Mais les cris se sont poursuivis: «Vous devriez ne pas vous plier devant l’occupation, » a crié une femme

Zeitoun s’est défendu : « Nous devrions être partout, y compris Israël pour expliquer le problème syrien au monde, pour transmettre leurs voix», dit-il.

Ces Arabes qui se plaignent que les Syriens cherchent désespérément à sauver des milliers de vies et sont prêts à demander de l’aide sont des «conspirateurs» avec Israël et des «traîtres» à la Syrie.

Et ce sont des étudiants arabes qui fréquentent les universités israéliennes !

Cela va au-delà des positions politiques. L’irrationnel, la haine hypocrite d’Israël et des Juifs qui va bien au-delà de toute explication normale.

C’ est une psychose, et elle doit être étudiée en tant que telle.

Tous ceux qui supposent que ces jeunes gens ont tout simplement exprimé leurs opinions réfléchies sur une question sont fausses. Ces étudiants sont engagés dans une expression publique de la folie et de l’hypocrisie et ne peut être décrit qu’en termes psychologiques, et non comme une réaction compréhensible à la réalité.

Tous ceux qui ont tenté d’expliquer l’antisémitisme historique et sa version la plus moderne de l’anti-sionisme ont raté la question. La vraie réponse est que certaines personnes sont tout simplement consommés avec leur propre haine, si omniprésente, et ainsi délirante, qu’elle l’emporte sur tout autre attribut humain, y compris l’auto-préservation. Il ne peut pas être expliquée plus que la schizophrénie peut l’être expliquée.

Il est temps que les psychiatres commencent à regarder la haine des anti-sionistes et antisémites d’un point de vue clinique.

