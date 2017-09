Mélenchon se dit victime de « diversion » apres avoir affirmé que la « rue » est celle qui a mis fin aux Nazis

Il semble que Mélanchon a compris que cette nouvelle gaffe pourrait lui coûter très cher, et ce matin il a décidé de se poser comme victime au lieu de s’excuser de cette nouvelle provocation qui a blessé de nombreuses familles de victimes nazis, et des rescapés des camps envoyés vers la mort par cette même rue française.

Pour rappel, lors de son discours contre la politique économique d’Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a estimé que «c’est la rue qui a abattu les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE…»

Choc au sein du milieu politique : comment peut on comparer des élus avec les nazis ? Choc au sein de la communauté Juive, comment peut parler de la rue, comme victorieuse quand cette même rue a donné les noms des Juifs au nazis ? Choc pour les historiens, et les pays alliés, qui ont été complètement oubliés de l’histoire, et ont donné leur vie pour sauver la France de l’empire fasciste.

Ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon tenait à défendre sur son blog, il explique d’abord n’avoir «jamais comparé le gouvernement actuel aux nazis. Cela va de soi», ajoute-t-il. Puis il dénonce une «diversion» dont le but serait de minimiser la mobilisation, entre autres, contre la réforme du Code du travail.

«La marche du peuple contre le coup d’État social est un événement politique et social majeur. Son succès ouvre un chemin. Cinq mois après son élection présidentielle, le vainqueur de madame Le Pen butte sur la volonté du peuple de ne point se laisser dépouiller de ses droits. On voit donc ses agents réduits à inventer des polémiques de diversion pour ne pas acter le constat du rapport de force. Mais les faits sont toujours têtus. Il ne suffit pas de les nier ou de détourner l’attention pour les faire disparaitre», s’agace Jean-Luc Mélenchon dans son billet.

Entre temps, le président de l’UEJF n’a pas caché sa colère : “La comparaison historique de @JLMelenchon est une insulte aux victimes du nazisme et aux Résistants. Le nazisme n’est pas comparable au CPE”.