Melania Trump, la femme du Président des Etats Unis menace de poursuivre un garçon de 13 ans

Melania Trump est connue pour être une mère protectrice et surtout envers Baron pour qui, elle a décidé de ne pas habiter la Maison Blanche, afin de préserver son fils des médias et pour qu’il ne change pas d’établissement scolaire.

Suite à une vidéo truquée et mise en ligne par un jeune américain de 13 ans laissant penser que Baron est autiste, Melania Trump menace aujourd’hui de poursuivre James Hunter pour diffamation, harcèlement et intimidation.

La vidéo postée sur YouTube, il y a deux semaines et demie, montre « différentes raisons » pour lesquelles le fils cadet du président des États-Unis et Melania Trump, est autiste. Elle a accumulé jusqu’à présent environ 4 millions de vues et a été enlevée le lendemain suite à une lettre menaçante d’un avocat au nom de Melania Trump.

L’enfant de 13 ans terrorisé par cette menace a retiré la vidéo et l’a remplacée par une autre où il demande ses excuses, et « prie Dieu qu’elle ne mette pas ces menaces à exécution », mais il semble que le mal est déjà fait pour la grande dame des Etats Unis…

Melania a engagé un avocat du nom de Charles Marder, qui a envoyé une lettre à James Hunter lui demandant de supprimer la vidéo dans les 24 heures et des excuses. La lettre, entre autres, ajoute qu’en plus de harcèlement, contre Baron Trump, la vidéo a suscité en outre l’intimidation ».

Le jeune qui a fait la vidéo se hâta d’ajouter une autre vidéo sur YouTube pour présenter ses excuses : « Je ne voulais pas (faire) cette vidéo comme de l’intimidation », a-t-il expliqué à nouveau. « Je suis juste un enfant et je viens d’effacer la vidéo dans les prochaines 24 heures elle ne sera plus, je prie Dieu qu’ils ne me poursuivent pas »… »

Ajoutant : « J’ai affirmé que Baron Trump était autiste mais en fait, c’est faux ».

James a souhaité plein succès au Président élu et lui a demandé de prier pour lui-même : Je peux comprendre si vous ne voulez pas accepter mes excuses, mais s’il vous plaît, je ne voulais pas de mal à personne. Je souhaite à votre famille un succès, la confiance et l’amour et devenir la première famille d’Amérique ».