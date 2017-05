Pourquoi Melania couvre ses cheveux pour le pape, mais pas le roi ?

Melania Trump a porté un voile au Vatican mercredi pour rencontrer le pape, mais ne l’a pas fait quelques jours plus tôt pour rencontrer le roi d’Arabie Saoudite, un pays religieusement conservateur où la plupart des femmes se couvrent de la tête aux pieds.

Mais aussi au mur du Kotel, où les femmes mariées couvrent souvent leurs cheveux conformément à la tradition juive.

Pourquoi cette différence?

La réponse est un mélange compliqué de préférence personnelle, de protocole diplomatique et de lois religieuses.

Stephanie Grisham, porte-parole de la première femme, a déclaré que la décision de Mme Trump de porter un voile de dentelle noire connu comme une mantille avait pour but de poursuivre le protocole du Vatican : les femmes qui font une rencontre publique avec le pape doivent porter des manches longues, des vêtements noirs formels et un voile couvrant leur tête.

En Arabie Saoudite, cependant, le gouvernement n’a pas demandé à Mme Trump de porter un voile sur la tête connue sous le nom de hijab, ou un foulard, a déclaré Grisham acr les femmes étrangères peuvent être exclues.

De nombreuses femmes, y compris des dignitaires de haut rang, ont visité le pontife avec la tête découverte, y compris la chancelière allemande Angela Merkel en 2015 et Aung San Suu Kyi, du Myanmar, ce mois-ci.

Beaucoup de femmes portent des voiles par respect.

Mme Trump est catholique, ce qui est surement la raison pour laquelle, elle a accompagné le président Donald Trump pour une rencontre avec le chef et à sa façon elle a représenté les 1 milliard de catholiques romains dans le monde.

Quand un fonctionnaire du Vatican lui a remis un chapelet, la première dame l’a immédiatement donné au pape pour qu’il puisse la bénir. Elle a passé du temps devant une statue de la Madone à l’hôpital des enfants du Vatican et a mis des fleurs à ses pieds. Elle a également prié dans la chapelle de l’hôpital.

Chaque femme de la délégation des États-Unis portait un voile, y compris Ivanka Trump, la fille du président qui s’est convertie au judaïsme avant le mariage.

En Arabie Saoudite, la première femme s’est habillée prudemment pour son arrivée samedi dans la capitale de Riyadh. Elle portait un pantalon de survêtement noir à manches longues et à col rasé qui imitait les robes lisses, noires ou abayas, que les femmes et les femmes saoudienne utilisent.

Ses vêtements lors de la visite de deux jours se sont adaptées au protocole pour les visiteurs féminins : robes modestes, manches plus longues, pas de décolleté, pantalons et robes longues.

Ivanka Trump s’est également habillée modestement, et a laissé sa tête découverte.

La plupart des femmes américaines occidentales qui visitent l’Arabie saoudite ne couvrent pas leur tête, y compris la Premier ministre britannique Theresa May et Merkel. Laura Bush et Michelle Obama ont également laissé leurs têtes nues. Et le citoyen Donald Trump a critiqué Mme Obama en 2015.

À Riyad, Mme Trump n’a pas visité des sites sacrés musulmans ou des mosquées où il faut porter des foulards sur la tête ou enlever les chaussures.

En Israël, les Trumps ont visité le mur occidental, le site le plus saint où les juifs peuvent prier. Donald Trump, qui est devenu le premier président des États-Unis à visité le mur et a porté une kippa, ce qui est habituel; Sur le site,il y a des tas de kippot pour les visiteurs à leur disponibilité.

Le président a également porté une kippa à Yad Vashem, le mémorial israélien de la Shoah, et pourtant ce n’est pas nécessaire. Trump l’a probablement portait par respect.

Conformément à la tradition juive orthodoxe, les hommes et les femmes prient séparément au mur. Ivanka Trump portait un genre de chapeau ( mini) noire tandis que Melania Trump ne portait rien sur la tête. Beaucoup de femmes juives orthodoxes couvrent leurs cheveux comme signe de modestie.

Au Vatican, alors que Mme Trump suivait strictement la tradition et le protocole en portant du noir et une mantille, d’autres visiteurs de haut niveau ont pris des libertés avec leurs vêtements.

En 2006, Cherie Blair, la femme du premier ministre britannique Tony Blair, a violé le protocole quand elle portait une robe blanche pour une rencontre avec le pape Benoît XVI. Seuls la famille royale est autorisée au « privilège du blanc » – le privilège blanc et couvre-chefs blancs est pour les reines et les autres familles royales lors de la rencontre avec le pontife.

En 1989, lors de l’audience historique entre Mikhaïl Gorbatchev et le Pape Jean-Paul II après la chute du mur de Berlin l’épouse du dirigeant soviétique, Raisa Gorbachev, portait une robe rouge vif.

